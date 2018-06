Ab sofort regiert eine Frau den oberfränkische3n Schützengau

Prächtiger Festzug





Titel nach Wirsberg und Stadtsteinach







"Mit Herz und Verstand"





Zum Wohlfühlen



Es wiederholt sich jährlich, ist aber immer wieder schön: Das Gauschützenfest Oberfranken-Süd, das diesmal die Schützengesellschaft "Die Alten Treuen" Neudrossenfeld ausrichtete. Denn die Bilder der Veranstaltung bleiben in Erinnerung, sind ein Vermächtnis für die Kraft und die Faszination des Schützenwesens.Böllerschüsse donnerten oben auf dem Weinberg, ein halber Kilometer langer Festzug mit 21 Vereinen bewegte sich von der Ausstellungshalle durch den Ort, ein Fahnenmeer, bunte Trachten, zwei Blaskapellen, ein Spielmannszug und dazu die lustigen Weisen der Akkordeongruppe Neudrossenfeld.Angeführt das Ganze von Prominenz wie dem Landtagsabgeordneten Martin Schöffel , Landrat Klaus Peter Söllner und Bürgermeister Harald Hübner sowie den Führungsspitzen des Schützengaus.Drinnen in der Halle dicht an dicht die Zuhörerschar, vorne auf der Bühne eine Menge Schützenketten, Scheiben und Pokale, die alle auf ihre Empfänger warteten, freudige und überraschte Gesichter hervorriefen. Denn es galt, die neuen Regenten des Gaus und ihre Adjutanten zu küren.Und da herrschte vor allem bei der Weiblichkeit Genugtuung, weil für ein Jahr Schützenkönigin Michaela Greger von der SG Tell Neubau an der Spitze stehen wird. Mit einem 23,8- Teiler hatte sie am Genauesten getroffen.In der Disziplin Auflage schmückte sich Reinhard Kraus aus Stadtsteinach mit dem Königstitel, er erzielte einen 21-Teiler. Als Gau-Jugendkönigin machte Emely Hartl von der SG Wirsberg mit einem 126,75-Teiler von sich reden, Pistolenkönig wurde Norbert Puchtler von den Alten Treuen Neudrossenfeld mit einem 391,7-Teiler. Sie alle sind nun für zwölf Monate die Repräsentanten des Schützengaus Oberfranken-Süd.MdL Martin Schöffel nannte das Gauschützenfest eine wunderbare Veranstaltung: "Wir Landespolitiker unterstützen das Brauchtum, haben eine große Wertschätzung dafür." Das gelte auch für den "normalen" Umgang der Schützenvereine mit den Waffen, hier bedürfe es keiner Änderung auf bayerischer, deutscher oder europäischer Ebene.Der stellvertretende Landesschützenmeister Hans-Peter Gäbelein blies ins gleiche Horn. Um die Zukunft der Schützenvereine brauche einem nicht bange sein, "denn ihr führt mit Herz und Verstand den Sport und die Tradition in eine gute Zukunft".Kurz hielt sich Landrat Klaus Peter Söllner und sagte etwas humoristisch zu seinen Zuhörern: "Ihr müsst bereits zum dritten Mal an diesem Wochenende in Neudrossenfeld nach dem Bezirksböllerschützentreffen und dem Jubiläum der Alten Treuen ein Grußwort ertragen, daher übermittele ich nur noch die Glückwünsche des Landkreises an alle Regenten."Und Bürgermeister Harald Hübner wollte noch deutlich machen, dass seine Gemeinde mit zwei Schützenvereinen das Schützenwesen hochhält und er sich in deren Reihen so richtig wohlfühlt, zumal er ja als neuer Tell-Schützenkönig so richtig dazu gehöre.