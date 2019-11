Was war das für ein Jahr für alle Autofahrer, die bei Himmelkron auf der A9 unterwegs waren: Die Großbaustelle an der Lanzendorfer Talbrücke hat den Verkehr ausgebremst, für kilometerlange Staus gesorgt. Und die Himmelkroner auf die Palme gebracht, nachdem die Zufahrt in Fahrtrichtung Bayreuth g...