A9 bei Lanzendorf: Jetzt wird die Gegenfahrbahn Richtung Berlin saniert

Im nun beginnenden zweiten Bauabschnitt wird die Richtungsfahrbahn Berlin instand gesetzt, während der Verkehr auf insgesamt vier Spuren auf dem Überbau der Richtungsfahrbahn Nürnberg geführt wird, wie die Autobahndirektion mitteilt.

In der Nacht von Freitag, 19. Juli, auf Samstag, 20. Juli, wird zunächst der Verkehr in Richtung Nürnberg auf die sanierte Brücke zurück verlegt.

Ab Samstag erfolgt dann die Vollsperrung der Spange der A70 von Bamberg kommend in Richtung A9 in Fahrtrichtung Berlin. Die Spange Bindlacher Berg in Richtung Berlin ist von der Sperrung ebenfalls betroffen. Die Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.

In der Nacht von Sonntag, 21. Juli, auf Montag, 22. Juli, wird der Verkehr der Richtungsfahrbahn Berlin schließlich auf die Gegenfahrbahn umgelegt. Die so eingerichtete Verkehrsführung bleibt bis voraussichtlich November bestehen.

Die Teilsperrung der Anschlussstelle Himmelkron in Fahrtrichtung Nürnberg von jeweils Montag, 4 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, bleibt auch für den zweiten Bauabschnitt erhalten.

Durch die starke Beanspruchung der Brücke in den vergangenen 22 Jahren ist für die Sicherung deren Zukunftsfähigkeit eine erste große Instandsetzung erforderlich. Dabei werden Kappen, Fahrbahnbeläge und die zugehörige Abdichtung der Brücke sowie die Übergangskonstruktionen durch Neubauteile ersetzt. Die Schutzeinrichtungen werden bei dieser Gelegenheit durch Einbau von Bauteilen mit höherem Rückhaltevermögen ertüchtigt. Die Gesamtkosten der Brückeninstandsetzung betragen insgesamt circa 20 Millionen Euro.

Für auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahndirektion Nordbayern um Verständnis.