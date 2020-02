Eine 52 jährige Frau hatte es am Donnerstagnachmittag (20. Februar 2020) ein bisschen zu eilig und ignorierte eine bereits geschlossene Bahnschranke in der Kronacher Straße in Kulmbach. Nach Angaben der Polizei, die in ihrer Pressemeldung darüber berichtet, erwartet sie deswegen ein empfindliches Bußgeld.

Die Frau schob kurz nach 14 Uhr ihren mit Einkäufen beladenen Tretroller Richtung Bahnübergang. Die Schranken hatten sich gerade geschlossen, doch die 52-Jährige entschied diese schnell noch zu überqueren. Zudem begab sie sich im Anschluss nicht auf den gegenüberliegenden Gehweg, sondern legte die Strecke bis zum Bahnsteig direkt im Gleiskörper zurück.