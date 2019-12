46-Jähriger prahlt leichtsinnig in oberfränkischer Kneipe mit Waffe - Spezialeinheiten nehmen Mann fest

Am Donnerstag (12. Dezember 2019) prahlte ein Mann in einer Gaststätte in Himmelkron mit einer Waffe, die er bei sich führte. Die Polizei ermittelte und durchsuchte die Wohnung. Spezialeinheiten nahmen den Mann dann fest.

Leichtsinnig geprahlt: 46-Jähriger wegen Waffe festgenommen

Wie die Polizei mitteilte, prahlte der 46-Jährige vor den Gaststättenmitarbeitern mit einer angeblichen Handfeuerwaffe. Die Polizei Stadtsteinach und Staatsanwaltschaft in Hof ermittelte daraufhin und konnten den Mann identifizieren.