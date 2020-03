30 MBit sollen in Kulmbach der Mindeststandard sein

Um ein schnelleres Internet zu gewährleisten, hat die bayerische Landesregierung sechs Pilotprojekten zum Breitbandausbau ins Leben gerufen. Kulmbach vertritt den Regierungsbezirk Oberfranken und ist mit Abstand die größte und komplexeste Pilotkommune im Rahmen der Pilotförderung.

Oberbürgermeister Henry Schramm fasst die Entwicklungen der letzten Jahre zusammen. Zwischen 2008 und 2011 begannen die ersten Ausbaumaßnahmen im nördlichen Stadtgebiet auf 6 bis 16 MBit. "Seit 2013 würde der Ausbau der Breitbanderschließung im gesamten Stadtgebiet mit Zuwendungen des Freistaates in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro und einem Eigenanteil von rund 160.000 Euro finanziert", so Schramm.

Damit ist jetzt fast im gesamten Stadtgebiet eine Mindestversorgung von 30 MBit/s garantiert. Eine Verbesserung in sehr aufwendig zu erschließenden Restbereichen, das sind insbesondere kleinere Weiler und Einzelhöfe, wird derzeit vorbereitet und soll in einem weiteren Förderverfahren ab 2021 umgesetzt werden. Gleichzeitig gibt es einen laufenden eigenwirtschaftlichen Ausbau (d.h. ohne Förderung) durch Telekom und Vodafone an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet.

Etwa 95 Prozent der Telekom-Kupferanschlüsse im Stadtgebiet haben bereits Bandbreiten zwischen 30 und 250 MBit/s beziehungsweise werden zeitnah nochmals verbessert. Parallel laufen Aktivitäten von Vodafone. Aktuell gibt es Highspeed-Internet für 7.000 Kabelanschlüsse mit bis zu 500 MBit/s. Ab Mitte 2020 soll bis zu einem Gigabit/s zur Verfügung stehen. Weiterhin wird ein eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau im Gewerbegebiet Vorwerkstraße, Lichtenfelser Straße und Am Goldenen Feld angetrieben. Dadurch erhalten bis zu 130 Unternehmen eine Anschlussmöglichkeit.

Auch das Bad Staffelsteiner Unternehmen Reuther NetConsulting ist am Ausbau beteiligt. Laut Inhaber Siegbert Reuther ist Kulmbach die oberfränkische Pilotkommune zum Gigabit-Ausbau in Bayern. Ziel sei der Bau von gigabitfähigen Anschlüssen in förderfähigen Gebieten.

Weiter hat die Telekom die öffentliche Ausschreibung für den Internetausbau in Kulmbach im Rahmen der Gigabit-Pilotförderung gewonnen. Nach der Fertigstellung können rund 130 Haushalte - Schwerpunkt wird hier auf Gewerbe gelegt - Anschlüsse mit einem Tempo von einem GBit/s nutzen. Die Erschließungsmaßnahmen der Telekom umfassen rund zwei Kilometer Tiefbau, 15 Kilometer Glasfasereinzug und elf Glasfaser-Netzverteiler.

Der heutige Vertragsabschluss mit der Telekom legt eine 90-prozentige Förderung (das entspricht etwa 520.000 Euro) bei zehn prozentigen Eigenanteil der Stadt (ca. 60.000 Euro) fest. Eine Zustimmung zum Maßnahmebeginn seitens der Regierung liegt bereits vor. Die Übergabe des Förderbescheides wird in Kürze erfolgen. Der geplante Zeitraum der Umsetzung ist von 2020 bis 2024.

Die konkreten Anschlussbedingungen können im Stadtgebiet abhängig von den unterschiedlichen Ausbaustandards und Angeboten der Provider sehr unterschiedlich sein, selbst innerhalb eines Ortsteils. Deshalb klärt die Stadt auf Nachfrage gerne für Bevölkerung und Gewerbe die individuellen Anschlussmöglichkeiten und die Ausbauabsichten des jeweiligen Anwesens.