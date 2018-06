21 Böllergruppen ließen es in Neudrossenfeld richtig krachen

Detonationen im Sekundentakt





Visitenkarte des Vereins



Die "Drussafeller Maintalböller" sind eine sehr aktive Gruppe bei der Schützengesellschaft "Die Alten Treuen" Neudrossenfeld . Sie haben sich seit ihrer Gründung 2011 einen guten Namen über die Region hinaus gemacht.Nun durften sie das Bezirksböllerschützentreffen ausrichten, und es wurde ein wahres Schauspiel, eine Verbeugung vor Tradition und Historie.Detonationen im Sekundentakt oder zeitversetzt, Salut oder schnelles Reihenfeuer, es war ein beeindruckendes Bild, das 120 Schützen rund um das TSV-Spielfeld zeigten. Die Stakkatotöne der drei Kanonen erfüllten zusätzlich die Luft, dichte Rauchschwaden zogen gen Himmel.Fast 800 Böllerschüsse hallten hinab ins Maintal. "Kein einziger Fehlschuss, es passte alles", freute sich der oberfränkische Böllerkommandant Adolf Reusch aus Poxdorf bei Erlangen. Er lobte besonders Peter Rösch, den Leiter der Drossenfelder Böllerschützen, der das Treffen mit organisiert hatte.In der Ausstellungshalle wurde nach dem Schießen tüchtig gefeiert. Man sang das Frankenlied und die Bayernhymne, die 21 angereisten Gruppen aus ganz Oberfranken ließen bei der Begrüßung durch Peter Rösch lauthals das Echo erklingen.Einen Schirmherrn hatte das Bezirkstreffen auch: Landrat Klaus Peter Söllner. Er heftete zur Erinnerung ein Fahnenband an die Standarte der "Alten Treuen" und nannte die Böllerschützenabteilung die Visitenkarte des Vereins, "die bei Festen oft vorausmarschiert und sie weithin ankündigt. Mit Peter Rösch als seinem früheren Mitarbeiter sei der perfekte Mann an der Spitze.Auch Bürgermeister Harald Hübner outete sich als Fan: "Ich freue mich immer, wenn die Böllerschützen auftreten."Die freundschaftlichen Beziehungen zu den Böllergruppen fand mit der Übergabe von Gastgeschenken Ausdruck. Am weitesten angereist war die Böllergruppe aus dem sächsischen Glauchau, die es seit 1551 gibt. Brauchtum schweißt zusammen, es wurden ebenso neue Kontakte geschlossen.