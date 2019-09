Mainleus vor 1 Stunde

Feuerwehr

16 Tonnen, 300 PS: Die Feuerwehr Mainleus braucht ein neues Fahrzeug

In jüngster Zeit werden im Sitzungssaal immer häufiger die Stühle knapp - so auch am Montagabend. Rund 20 Besucher drängten sich in die Gemeinderatssitzung - darunter viele Feuerwehrmänner.