12 000 kamen in die Feulersdorfer Gewächshäuser

Dass der Zuspruch so groß sein wird, das hatten selbst die Gemüsebauern nicht erwartet. "Wir hatten mit 5000 und 10 000 Besuchern gerechnet. Am Ende waren es rund 12 000", sagte Landwirt Fritz Boss nach der Veranstaltung. Die Gemüsefarm, die Nürnberger Landwirte Scherzer und Boss für viele Millionen Euro im Wonseeser Ortsteil Feulersdorf errichtet haben, ist seit Monaten ein Besuchermagnet. Jetzt konnten all die, die die gewaltige Anlage bis dato nur von außen gesehen haben, einen Blick in die beiden, zusammen 9,2 Hektar großen Gewächshäuser werfen, in denen Tomaten, Gurken und Paprika wachsen. Und sie erfuhren, dass pro Jahr fast 4000 Tonnen Gemüse geerntet werden. Viele ließen sich an einem Stand auch erläutern, wie die biologische Schädlingsbekämpfung funktioniert.

Das Rahmenprogramm war bunt . Ein Programm für Kinder, Live-Musik und Ochs am Spieß wurden geboten. Auch eine Tombola gab es. Lose gab es aber nicht lange. "Unser Tombola war schon nach einer Stunde ausverkauft", sagte Gemüsebauer Fritz Boss.