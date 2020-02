100 Kilogramm schweres Fenster stürzt in Kulmbach auf junge Leute

Relativ glimpflich abgelaufen ist ein Unglück, das sich am Dienstagmorgen im Beruflichen Schulzentrum in Kulmbach ereignete. Ein etwa 100 Kilogramm schweres Fenster war beim Öffnen auf drei jungen Leute gestürzt, die dabei verletzt wurden.

Nach Angaben der Kulmbacher Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 8.25 Uhr am Dienstag. Ein Schüler hatte das große Kippfenster öffnen wollen. Dabei war einer der Bolzen, der das Fenster halten sollte, gerochen. Das Fenster fiel auf drei junge Leute, die leicht verletzt wurden.

Sie wurden nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wie von der Schule zu erfahren war, haben zwei der jungen Leute das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Eine junge Frau wird dort weiterhin stationär behandelt.

Indessen läuft in der Schule die Suche nach den Ursachen des Unglücks. Eingebunden ist auch das Kulmbacher Landratsamt. Der Landkreis ist Sachaufwandsträger der Schule.

Das Unglück ereignete sich kurz nach Unterrichtsbeginn am Dienstagmorgen. Ein Schüler habe eines der Fenster im Klassenzimmer kippen wollen. Dabei sei der Flügel aus seiner Verankerung gerissen worden und ins Klassenzimmer gestürzt, informiert der Chef des Beruflichen Schulzentrums.

Batistella zeigte sich betroffen über den Unfall und gleichzeitig erleichtert darüber, dass die am schwersten getroffene Schülerin, wenn auch verletzt, durchgängig ansprechbar gewesen sei. Die beiden anderen Schüler haben nach der Einschätzung Batistellas wohl mehr oder weniger einen Schock erlitten.

Wie das Unglück geschehen konnte, wird nach Aussagen des Schulleiters nun von Fachleuten geklärt, die bereits verständigt wurden. "Die Fenster in unserer Schule werden regelmäßig gewartet." Äußerlich sei ist an dem betroffenen Fenster nichts zu erkennen, das auf einen Schaden hindeutet.

Das Klassenzimmer sei unmittelbar nach dem Vorfall vorläufig gesperrt worden. Für das gesamte Schulhaus sei die Anweisung herausgegeben worden, keine Fenster zu öffnen. "Da müssen jetzt Experten ran. Wir werden die Ursache untersuchen lassen", betonte Batistella. "Ich bedaure sehr, dass es zu diesem Vorfall gekommen ist."

Der Leiter der Kulmbacher Polizeiinspektion, Peter Hübner, erklärte, dass er von einem unglücklichen Umstand ausgeht, der zu dem Absturz des Fenster geführt hat. Die Polizei werde nun, wie das in allen Fällen üblich ist, eine Mitteilung an die Staatsanwaltschaft in Bayreuth machen. Dort werde letztendlich entschieden, wie in der Sache weiter verfahren wird.

Landrat Klaus Peter Söllner wurde als Verantwortlicher der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schule von dem Unfall informiert und eilte gestern morgen sofort zur Unglücksstelle. Im Landratsamt werde jetzt kontrolliert, welche Kontrollmaßnahmen es für die Fenster gegeben hat. Mit der Wartungsfirma werde darüber hinaus umgehend besprochen, welche zusätzlichen Sicherungsmöglichkeiten umgesetzt werden können, um weitere Vorfälle mit den inzwischen 40 Jahre alten Fenstern auszuschließen, erläuterte Abteilungsleiterin Kathrin Limmer.