100-Kilo-Fenster fällt auf Schüler

Der Unterricht im beruflichen Schulzentrum hatte am Dienstag gerade begonnen, als die Durchsage "Sanitäter bitte kommen" durch die Gänge schallte. Als die Durchsage "Bitte 112 rufen!" sofort folgte, war klar, dass es sich nicht um einen normalen Unfall handelt, wie er im Schulalltag einmal vorkommen kann, sondern etwas Schlimmeres passiert sein musste. Innerhalb weniger Minuten wusste jeder von dem Vorfall.

In einem Klassenzimmer in der Berufskraftfahrzeugabteilung im B-Bau der Schule war es passiert. Ein Schüler hatte eigentlich nur ein Fenster in Kippstellung bringen wollen, um ein bisschen frische Luft hereinzulassen. Das Fenster wird von zwei Scherenbändern gehalten. Das obere Scherenband riss ab, das mehr als 100 Kilo schwere Fenster bekam Übergewicht, und auch das zweite Band riss. Schließlich stürzte das Fenster auf drei Schüler, einen jungen Mann und zwei junge Frauen. Der Schüler kam weitgehend mit dem Schrecken davon. Sicherheitshalber wurde er jedoch, genau wie die beiden 20 und 21 Jahre alten Schülerinnen, ins Klinikum gebracht.

"Dass so etwas passieren konnte, ist höchst bedauerlich. Die am schwersten verletzte Schülerin wurde sofort vom Notarzt betreut", sagte der Leiter des beruflichen Schulzentrums, Alexander Battistella, der sofort zum Unfallort eiltet. Doch auch sie war ansprechbar.

Der Leiter des beruflichen Schulzentrums suchte die betroffenen Schüler noch am Vormittag im Krankenhaus auf. "Offenbar ging alles noch relativ glimpflich ab: Zwei konnten schon wieder nach Hause. Eine Schülerin scheint eine leichte Gehirnerschütterung zu haben und wird über Nacht zur Beobachtung im Klinikum bleiben müssen", so der Schulleiter.

Unverzüglich wurde ein Öffnungsverbot für alle Fenster im beruflichen Schulzentrum verhängt.

Vom Landratsamt, dem Sachaufwandsträger der Schule, kam sofort der Abteilungsleiter der Hoch- und Tiefbauverwaltung, Andreas Schülein, ins berufliche Schulzentrum und nahm die Fenster persönlich unter die Lupe. "Die Fenster sind fast 40 Jahre alt. Der Gebäudeteil stammt aus dem Jahr 1981", sagte Schülein. "Offenbar ist die Schere an der Oberseite des Rahmens gebrochen, wodurch das Fenster aus der Verankerung fiel", so Schülein. Das Fenster, das herausgefallen ist, wurde zur Sicherung des Klassenzimmers wieder eingebaut und verschraubt. Wie der Bauexperte erläutert, wurden die Fenster regelmäßig gewartet. Es gab äußerlich keine Hinweise darauf, dass sie beeinträchtigt sein könnten. Jetzt wird überprüft, ob möglicherweise an allen Fenstern des beruflichen Schulzentrums ein Systemfehler vorliegen könnte.

"Es könnte aber auch ein Einzelfall sein. Wir müssen herausfinden, was zu dem technischen Ermüdungsbruch geführt hat und warum das andere Band, das das Fenster hätte halten könnte, auch mit abgerissen ist", so Schülein.

Vor Ort war auch die Polizei Kulmbach. "Da eine Person verletzt ist, ist das ganz normale Routine", erklärte der Leiter der Polizeiinspektion Kulmbach, Peter Hübner. "Wir haben vor Ort gesehen, dass keine Manipulation vorlag. Es ist ein ganz normaler technischer Ermüdungsbruch", so Hübner.

Im Klartext heißt das: Schuld an dem Unfall hat wohl niemand. Dennoch bekommt die Staatsanwaltschaft einen Routinebericht über den Vorfall.