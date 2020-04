Zwölf Jahre mit vielen Projekten für Pressig

Nach zwölfjähriger Amtszeit sagt Hans Pietz (FW) als Bürgermeister des Marktes Pressig Ade. Pietz wurde im März 2008 als Quereinsteiger und Newcomer in der Kommunalpolitik zum Bürgermeister der viertgrößten Kommune des Landkreises gewählt. Er wurde von den Freien Wählern ins Rennen geschickt und konnte auf Anhieb bei drei Gegenkandidaten den Chefsessel im Rathaus erobern. Aus gesundheitlichen Gründen trat der 62-Jährige jetzt nicht mehr zur Wahl an. Zu seinem Nachfolger wurde Stefan Heinlein (CSU) gewählt.

Hans Pietz scheidet zum 30. April als Bürgermeister aus. Bei einem Besuch im Rathaus lässt er für uns seine Amtszeit in wichtigen Entscheidungen Revue passieren. Es sind durchaus einige Großprojekte und Maßnahmen erfolgreich durchgeführt worden. Wichtige Prämisse nach der Amtsübernahme im Rathaus war für ihn, den Mitbürgern weiterhin auf Augenhöhe und in unkomplizierter persönlicher Weise zu begegnen.

Die Jugend lag ihm besonders am Herzen. So übernahm er in seiner ersten Amtszeit gerne die Aufgabe des Jugendbeauftragten, richtete eine Jugendsprechstunde ein und wurde selbst aktiv in der Jugendarbeit - er führte mit Jugendlichen ein Motorrad-Trial-Training und ein Mountainbike-Geländetraining durch, er war mit ihnen auf Mountainbike-Tour, beim Schnuppergolfen, beim Fußballgolf, beim Kegeln und zu Besuch bei Radio 1. Bis ins Jahr 2018 organisierte er das musikalische Programm der Friedersdorfer Rocknacht, er vermittelte jungen Bands Auftritte in der Partnergemeinde Wallern und beim Berliner Bierfestival.

"Familienfreudige" Aktivitäten

Als Bürgermeister für alle Generationen arbeitete er von Beginn seiner Amtszeit an im Arbeitskreis "Familienfreudiger Landkreis Kronach" mit. Von dort konnte er viele Impulse in den Markt Pressig übertragen, was zur Gründung der "Arbeitsgemeinschaft familienfreudiger Markt Pressig" sowie zu etlichen "familienfreudigen" Aktivitäten und Veranstaltungen in der Gemeinde führte. Damit Familien gut im Markt Pressig leben können, habe er Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen sowie die Einrichtung von Kinderkrippen in den beiden Kindergärten (Pressig und Rothenkirchen) angestoßen. Aktuell ist die Erweiterung und Modernisierung des Kindergartens St. Franziskus Rothenkirchen auf den Weg gebracht.

Weiterer Schwerpunkt seiner Amtszeit war die Erhaltung und der Ausbau des Schulstandortes Pressig. Intensiv hat sich Hans Pietz als Schulverbandsvorsitzender um die Entwicklung der damaligen Grund- und Hauptschule gekümmert, wozu auch die Einführung der Ganztagsangebote der Grund- und Mittelschule zählte, welche heute als außerordentlich erfolgreich angenommen werden. Durch die Erhebung zur Mittelschule im Jahr 2011 mit der Gründung des Schulverbandes Oberer Frankenwald erlangte der Schulstandort einen hohen Grad an Bestandssicherheit.

In Rothenkirchen wurde die Schulturnhalle attraktiv saniert und in Pressig eine Mensa für die Ganztagesbetreuung gebaut. Die digitale Ausstattung der Grund- und Mittelschule wurde in Angriff genommen und wird seither auf dem aktuellsten Stand gehalten. Von jedem Klassenzimmer ist der Zugang zum Internet möglich. Derzeit wird auf dem Nebentrakt der Schule in Pressig das Dachgeschoss ausgebaut, denn die Schülerzahlen bleiben auf hohem Niveau und es wird weiterer Platz benötigt. Der Schulhausneubau der Grundschule Rothenkirchen ist in die Wege geleitet und ist momentan mit 5,5 Millionen Euro das finanziell aufwendigste Projekt.

Stolz ist das Gemeindeoberhaupt auch auf die Einführung der Ferienbetreuung im Jahr 2012 in Kooperation mit dem Caritasverband für den Landkreis Kronach.

Ähnlich wegweisend, auch für andere Kommunen, ist das Förderprogramm des Marktes Pressig für den Erwerb leerstehender Wohnimmobilien zu sehen, das der scheidende Rathauschef selbst entworfen hat. In Zusammenarbeit mit engagierten Dorfgemeinschaften wurden etliche Spielplätze saniert oder neu gebaut. Großen Einsatz verwendete Hans Pietz, nach seinen Worten, auf die Standortsicherung des ASB (Arbeiter Samariter Bundes) mit seinem Seniorenzentrum, das schließlich in Rothenkirchen neu gebaut wurde, so dass diese wichtige Unterstützung den Familien und Senioren weiterhin ortsnah zur Verfügung steht. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen.

Erfolgreiche Spendenaktion

Neben den eigentlichen gemeindlichen Aufgaben lagen ihm zwei Dinge am Herzen: die Pflege der Partnerschaft mit der Marktgemeinde Wallern in Oberösterreich und die Hilfe für die notleidenden Menschen in Haiti, für die er eine erfolgreiche Spendenaktion ins Leben rief.

Seine engagierten Mitarbeiter, wichtige Wegbegleiter wie Arno Hoffmann und Wolfgang Förtsch sowie die Unterstützung seiner Familie seien neben dem großen Zuspruch der Bevölkerung ein entscheidender Grund dafür gewesen, dass er den Markt Pressig in den letzten zwölf Jahren so gut habe gestalten können, unterstreicht Bürgermeister Hans Pietz, der voller Dankbarkeit und Freude auf seine ablaufende Amtszeit zurückblickt.