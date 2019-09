Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B 173

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Kronacher Beteiligten forderte am Montagabend kurz vor 18 Uhr auf der Bundesstraße 173 zwischen Lichtenfels und Trieb auf Höhe der Gaabsweiher zwei Schwerverletzte und einen hohen Sachschaden.

Eine 76-Jährige aus dem Landkreis Coburg fuhr mit ihrem VW Golf aus Richtung Kronach kommend nach Lichtenfels und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit dem Seat Ibiza eines 55-Jährigen aus Kronach frontal zusammen. In der Folge kamen beide Fahrzeuge total beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand, wobei die Frau in ihrem Pkw lebensgefährlich verletzt eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Sie wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Auch der Kronacher Pkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der neben der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger eingebunden war, musste die B 173 komplett gesperrt werden. Der Bahnverkehr war wegen der Landung des Rettungshubschraubers nicht eingeschränkt. Die Sperrung der Fahrbahn dauerte mehrere Stunden. Sie konnte erst nach der Reinigung wieder befahren werden. Die Unfallfahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.