Zwei Corona-Geschichten, die Mut machen

Es sind Wochen voll von Einsamkeit und Entbehrungen, die viele Menschen mit Sorgen in die Zukunft blicken lassen. Doch neben der Fülle an beunruhigenden Nachrichten gibt es auch solche, die Mut machen und beweisen, dass die Menschen gerade in Krisenzeiten füreinander da sind. Davon handeln die folgenden Geschichten.

Wenn es die Corona-Pandemie nicht gäbe, wären sich diese beiden Männer mit hoher Wahrscheinlichkeit nie begegnet. Markus Bär ist 25 Jahre alt, wohnt in Marktrodach und arbeitet als Werkzeugmechaniker. Klaus Hofer* wohnt in Küps. Ohne sein Sauerstoffgerät könnte er nicht lange überleben, denn der 66-Jährige ist herz- und lungenkrank: "Ich komme ohne Sauerstoff überhaupt nicht mehr klar und bin seit Jahren an meine Wohnung gefesselt."

Doch es begab sich, dass sich Bär vor wenigen Wochen dazu entschloss, Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen zu unterstützen. Er startete einen Aufruf - und der erreichte den Hochrisikopatienten in seiner Wohnung. Inzwischen geht der Werkzeugmechaniker regelmäßig für den älteren Herrn einkaufen oder bringt für ihn Pakete zur Post. "Er ist sehr nett, höflich und zuvorkommend", lobt Hofer seinen neuen Bekannten. "Das findet man heutzutage nur noch selten, dass junge Leute so aufmerksam und hilfsbereit sind."

Wenn der alleinstehende Mann etwas braucht, schickt er Bär eine SMS oder ruft ihn an. "Dann gehe ich nach der Arbeit einkaufen und fahre die Sachen zu ihm", erklärt Bär. Weil Hofer auch zuckerkrank ist, kann er viele Produkte nicht essen. "Er schickt mir eine genaue Liste mit den Sachen, die ich besorgen soll", schildert der Werkzeugmechaniker. Beim Einkaufen trägt er Einweghandschuhe. In seinem Kofferraum steht stets ein Karton für die Einkäufe parat. "Bevor ich zu ihm gehe, wechsle ich die Handschuhe noch einmal. In der Wohnung packe ich die Sachen dann aus und zeige ihm, was ich gekauft habe." Dabei halte Bär immer Abstand, denn er will den schwer kranken Mann auf keinen Fall anstecken.

"Von Briefmarken bis zu Getränken und Fleischkonserven: Er ist ein Allrounder und besorgt wirklich alles", freut sich Hofer. Eine Gegenleistung erwartet Bär nicht. Manchmal erhält er von Hofer zum Dank dann aber trotzdem eine kleine Aufmerksamkeit.

Inzwischen ist aus der regelmäßigen Hilfe sogar eine Art Freundschaft entstanden: "Wir unterhalten uns auch so mal", erzählt Bär. "Ich rufe ihn gelegentlich an und frage, wie es ihm so geht."

Vergangene Woche war Hofer zu Untersuchungen in der Herz- und Lungenklinik. "Ich habe einige Freunde. Doch er war der Erste, der sich anschließend gemeldet hat und gefragt hat, wie es mir geht." Weil Hofer sein Leben lang auf Unterstützung angewiesen ist, sind sich die Männer einig: Sie wollen auch nach der Corona-Krise in Kontakt bleiben.

Nähhilfe von nebenan

In Wilhelmsthal hat das Virus zwei Frauen noch enger zusammengebracht. "Meine Nachbarin ist gelernte Näherin", erzählt Christine Appel. "Ich nähe zwar auch, aber das Einfädeln fällt mir inzwischen schwer." Dabei ist ihre Nachbarin Karin gerne behilflich. "Wir unterstützen uns schon seit Jahren. Was die Eine nicht kann, macht die Andere."

Als Karin auf ihrem Dachboden jüngst alte Stoffreste gefunden hat, nähte sie daraus kurzerhand Mund-und-Nasenmasken und brachte Appel zehn Exemplare vorbei. "Darüber haben mein Mann und ich uns sehr gefreut. Man kommt zur Zeit so schlecht an Masken ran - und wenn, dann sind sie sehr teuer."

Für die nachbarschaftliche Geste wollte sich die 63-Jährige revanchieren. Und so pflückte Appel gestern ein paar Tulpen in ihrem Garten, band daraus einen Strauß und stellte ihn - zusammen mit einer Glückwunschkarte - vor Karins Haustür. Denn die hatte an diesem Tag Geburtstag und rief kurz darauf an, um sich zu bedanken. "Solche kleinen Gesten kosten nicht viel", weiß Appel. "Ich bin froh, dass wir auf dem Dorf leben, wo wir uns gegenseitig unterstützen. In der Stadt ist alles viel anonymer."

Vielleicht nicht morgen und auch nicht in einem Monat: Doch es wird der Tag kommen, an dem die Corona-Krise überstanden ist. Und wenn die Menschen dann an diese schweren Wochen zurückdenken, erinnern sie sich hoffentlich an Geschichten von Hilfsbereitschaft und Freundschaft wie diese.

* Name von der Redaktion geändert

