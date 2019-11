Zurück zu den (Schul-)Wurzeln

Die großen, lichtdurchfluteten Räume der ehemaligen landwirtschaftlichen Berufsschule in Küps erfahren gerade eine umfassende Renovierung. In den zeitlos schön gestalteten Gebäudekomplex mit seinen architektonischen Feinheiten werden nach den Winterferien die beiden vierten Grundschulklassen einziehen. Damit kann der Neubau der Grundschule ohne kostenintensive Container durchgeführt werden.

Die Planungen der Marktgemeinde sehen mittel- und langfristig die Nutzung dieser Räume durch die kommunale Musikschule vor. Dazu ist jedoch eine größere Sanierungsmaßnahme nötig, die mit Mitteln der Städebauförderung gestemmt werden soll.

Im Frühjahr 1954 regte der damalige Landrat Edgar Emmert die Errichtung einer landwirtschaftlichen Berufsschule in Küps als Standort im südlichen Landkreis an, was von Bürgermeister Ernst Hanna und dem Marktgemeinderat sofort befürwortet wurde. Zügig starteten die Planungen, gefolgt vom Baubeginn im Herbst 1955.

Im Erdgeschoß befanden sich ein Lehrsaal, eine Schulküche mit anschließendem Speisesaal, Lehrerzimmer und Toilettenanlagen. Im Seitenflügel befand sich der Werkraum, der durch den Anschnitt des Geländes lichtdurchflutet war. Die Schulküche und der Lehrsaal erhielten durch die Schrägstellung der Decke eine zweiseitige Belichtung, was bis heute eine besonders luftige und freie Atmosphäre erzeugt. Eine Lehrerwohnung rundete den Komplex ab.

Bis zum Jahr 1967/1968 wurden in der landwirtschaftlichen Berufsschule in Küps angehende Landwirte aus dem südlichen Landkreis ausgebildet. Danach erfolgte die Zentralisierung in der landwirtschaftlichen Kreisberufsschule in Kronach.

Seinerzeit war gerade die Einführung der 9. Schulklasse in den Volksschulen im Gespräch, und so wurde eine Verwendung der ehemaligen Berufsschule für Volksschulzwecke in Erwägung gezogen. Bis zur Fertigstellung des neuen Volksschulzentrums 1977 herrschte in den Räumen weiter Schulbetrieb.

Viele Jahre als Betriebsstätte

In den 1980er Jahren wandelte sich die bisherige Bestimmung total. Helmut Schiffner, Chef des Dienstleistungsunternehmens Datex Perfekt, mietete die Räume an und bot bis 2016 vielen Menschen die Möglichkeit der Arbeit in der Datenverarbeitung am Computer. Den unteren Bereich des Gebäudes nutzte der Markt Küps weiterhin selbst und schuf in den 1990er Jahren den kommunalen Jugendtreff KIWI, in dem bis heute Jugendliche gemeinsam spielen und feiern können.

Das mittlerweile in die Jahre gekommene Gebäude erfuhr 2009 bis 2010 unter Inanspruchnahme der Fördergelder des Konjunkturpaketes II eine umfassende energetische Sanierung. Momentan werkeln wieder fleißige Hände in den Innenräumen. Bauhofmitarbeiter, Maler, Verputzer, Installateure, Fliesenleger und Schreiner geben ihr Bestes, um die Räumlichkeiten auf Vordermann zu bringen. Die Toilettenanlagen werden teilweise erneuert. Nach den Weihnachtsferien 2019/2020 soll die ehemalige landwirtschaftliche Berufsschule in ihren Wänden die vierten Schulklassen der Grund- und Mittelschule Küps aufnehmen, wenn der nicht mehr sanierungsfähige Mittelbau am Schulzentrum abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden wird.