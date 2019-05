"Zukunftsbaum" für Kronach: Die Silber-Linde "Brabant" trotzt der Klimaveränderung

Im Jahr 1894 wurde in Nürnberg der "Bayerische Landesverband für Obst- und Gartenbau" gegründet, aus dem der heutige Bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege hervorgegangen ist. Das 125-jährige Bestehen begeht der Landesverband mit einer Reihe von Aktionen und Veranstaltungen, zu der auch eine bayernweite Pflanzaktion eines Jubiläumsbaumes gehört. Schirmherr ist Ministerpräsident Markus Söder.

Aufgrund dieses Jubiläums stiftete der Landesverband jedem seiner 77 Kreisverbände in Bayern eine Silber-Linde "Brabant". Zum Kreis der Auserwählten zählt auch der 5400 Mitglieder starke Gartenbaukreisverband Kronach unter der Leitung von Fritz Pohl.

Hitze- und trockenstresstolerant

Die Silber-Linde, die aus dem Balkan stammt, gilt aufgrund ihrer hohen Hitze- und Trockenstresstoleranz als besonders geeignet für die sich ändernden Klimabedingungen und wurde aufgrund ihrer vielen positiven Eigenschaften als "Zukunftsbaum" zum Jubiläum ausgewählt.

Wie stellvertretender Kreisvorsitzender Volker Wündisch (Burkersdorf) ausführte, solle mit der landesweiten Pflanzaktion auf die über ein Jahrhundert währende flächendeckende Bedeutung der Gartenbauvereine in Bayern hingewiesen werden. Die Silber-Linde, die seit ungefähr 1770 in Mitteleuropa angepflanzt werde, verkörpere die Verwurzelung des Landesverbandes und seiner Vereine mit der bayerischen Heimat.

Laut Landesverband ist die Silber-Linde "Brabant" ein Lichtbaum und nicht schattenverträglich. Die Pfahlwurzeln garantieren Sturmfestigkeit. Die Binen nutzen ihre gelblichen Blüten von Juni bis August.

Die Pflanzung des vier Meter hohen Baumes erfolgte in unmittelbarer Nähe des Kreislehrgartens auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Kronach im Beisein von Kreisfachberaterin Beate Singhartinger und stellvertretendem Kreisvorsitzenden Volker Wündisch. Vom Gartenbaukreisverband Kronach waren außerdem die Vorstandsmitglieder Jutta Dietzel, Horst Heinlein, Anja Hanuschke, Hildegard Kraus und Günter Schmidt vertreten. Die Stadt Kronach repräsentierte Förster Ulrich Dautel. Mitarbeiter des Kronacher Bauhofes hoben das Pflanzloch aus. Volker Wündisch brachte ein Informationsschild an.