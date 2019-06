Zu wenig Wasser in der Wilden Rodach - Floßfahrt in Wallenfels abgesagt

Die Stadt Wallenfels muss die Floßfahrt am kommenden Samstag, 29. Juni, absagen. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit liegt der Pegel der Wilden Rodach seit Tagen unter der für das Aufstauen notwendigen Marke von 107. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit der Flößergemeinschaft getroffen, hieß es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

"Uns ist bewusst, dass wir damit unsere Gäste enttäuschen, die sich bereits auf dieses einmalige, feuchtfröhliche Erlebnis gefreut haben. Betroffen von der Absage sind aber auch die gastronomischen Betriebe im Rodachtal, die in die Floßprogramme integriert sind", so Bürgermeister Jens Korn. Für die Fahrt am kommenden Wochenende lagen 400 Anmeldungen vor.

"Nach dem schwierigen Jahr 2018 hatten wir eigentlich gehofft, 2019 von Absagen verschont zu bleiben. Der relativ feuchte Mai hat auch allen Anlass zum Optimismus gegeben, die Witterung der letzten Wochen war allerdings ein echter Rückschlag für uns", erklärte Korn.

Die Stadt Wallenfels will einen Ersatztermin am 7. September anbieten. Natürlich können die Gäste auch auf andere Termine ausweichen, sofern diese noch frei sind, heißt es. Informationen erteilt das Tourismusbüro der Stadt unter der Telefonnummer 09262/945-21, Buchungen können per E-Mail an touristinformation@wallenfels.de oder über das Formular auf der Website www.wallenfels.de vorgenommen werden.