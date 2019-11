Zieht eine große Fast-Food-Kette nach Kronach?

Große Fast-Food-Ketten kennt die Kreisstadt bislang nicht. Wer etwa Hunger auf einen McDonald's-Burger verspürt, muss sich schon auf den Weg nach Marktrodach machen. In den kommenden Jahren könnte der Weg deutlich kürzer werden.

"Es kommt auf jeden Fall eine Kette nach Kronach", bestätigte der CSU-Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner unserer Redaktion am Rande eines Gesprächs zum geplanten Kronacher Campus. Unklar ist allerdings, welche Fast-Food-Kette sich in der Kreisstadt versuchen will. Abermals McDonald's oder dann doch eher die Konkurrenten Burger King oder Kentucky Fried Chicken?

Mit den Fast-Food-Ketten stehe man bereits seit Jahren in Kontakt, sagt Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein (FW). Eine davon nach Kronach zu lotsen, "daran sind wir stark interessiert". Was die Ketten dazu sagen, steht hier bei inFranken-Plus.