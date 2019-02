Wohin führt die Fahrt der Betriebe im Landkreis Kronach 2019?

"Wie ich bei den Unternehmen heraushöre, gibt es jetzt schon erste Warnzeichen, was die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung 2019 betrifft", stellt Hans Rebhan fest. Als ungeschriebenes Gesetz darf man die Zahlenspiele der Experten nach Ansicht des IHK-Vizepräsidenten sicher nicht einstufen, doch sollte man sie auch nicht als graue Theorie abtun. Rebhan meint: "Das Ergebnis ist nicht dramatisch, aber man sollte schon aufhorchen. Ein negativer Trend zeichnet sich ab."

Wichtiger Wirtschaftszweig für die Region

Vor allem weist er auf die weitere Entwicklungen in der Automobilbranche hin. Wenn dieser Industriezweig Probleme hat, bekommt das auch die heimische Region mit ihren vielen Zulieferern zu spüren. Was Rebhan noch über die aktuelle Entwicklung sagt und wie Betriebsseelsorger Eckhard Schneider die Situation in den Unternehmen wahrnimmt, erfahren Sie hier bei inFranken.de.