Windheimer Schule feiert Europa

Luftballons mit gelben Sternen auf blauem Grund, eine Ausstellung mit selbst gestalteten Plakaten zu den jeweiligen Ländern - am Montagmorgen kam man sich in der ganz im Zeichen Europas "erstrahlenden" Aula der Grund- und Mittelschule Windheim fast ein wenig wie in einem Reisebüro vor. Grund hierfür war der heuer auf den 25. Mai terminierte bundesweite EU-Projekttag, den die Schule mit einem vielseitigen, rund einstündigen Programm unter anderem mit einem Mini-Theater sowie jeder Menge Musik und Informationen quer durch den Garten Europas feierte. Beteiligt waren sämtliche Klassen, von den jüngeren, in die Steinbacher Schule ausgelagerten Jahrgangsstufen bis hinauf zu den Neuntklässlern.

Ausflug in griechische Mythologie

Die Eröffnung des kunterbunten Programms oblag der ersten Klasse mit dem Europa-Lied, bevor die Zweitklässler alle Anwesenden mit "Willkommen, welcome, bienvenue ..." in den verschiedenen Landessprachen willkommen hießen. Woher der Begriff Europa stammt, verdeutlichten die jungen Theaterspieler der dritten Jahrgangsstufe mit ihrem Ausflug in die griechische Mythologie, nach der sich Göttervater Zeus in die hübsche Europa verliebt, sich ihr als weißer Stier genähert und sie entführt hatte. Vielsprachig war auch die Bootsfahrt auf hoher See "In Paule Puhmanns Paddelboot" der Klasse 4 a. Diese begrüßte ihre neuen Passagiere - beispielsweise aus Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, Türkei und schließlich Deutschland - beim Einsammeln mit "Guten Tag" und verabschiedete sie mit "Auf Wiedersehen" in der jeweiligen Landessprache.

Nach diesem kleinen Anfänger-Sprachkurs stellte die Klasse 4 b die unterschiedlichen Flaggen der EU vor, während die fünfte Klasse die feierliche Europa-Hymne erklingen ließ. Die sechste Klasse präsentierte stolz ihre Plakate mit einer Vielfalt zusammengetragener Informationen über die Länder Europas. Auch die höheren Jahrgangsstufen hatten interessante Schautafeln, beispielsweise auch zur Entstehungsgeschichte der EU und zum Brexit, gestaltet, die in einer Ausstellung bis Dienstag an der Schule verblieben.

Politik aus erster Hand

"Der Europatag soll uns daran erinnern, dass wir ein Teil Europas sind und wie wichtig Europa für uns ist", erklärte Konrektorin Sabine Söllner, die die jungen Europa-Fans in Vertretung für die Schulleiterin Andrea Paschold begrüßte. Nach dem offiziellen Teil ging die europäische Entdeckungsreise weiter, dieses Mal jedoch in kulinarischer Art, wurden doch alle Mitwirkenden für ihre Mühen mit leckerer Pizza aus Italien belohnt.

Am Ende waren sich alle einig, dass es ein ganz toller Europatag war, der maßgeblich zum Verständnis der europäischen Länder und ihrer Kulturen beigetragen hatte. Und Spaß machte er sowieso.

Seinen Auftakt hatte das Projekt an der Schule bereits am vorausgegangenen Freitag genommen, als Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner (CSU) zu Gast an der Schule war und sich den Fragen der Klasse 7aM stellte. Dabei brannten den Schülern Fragen wie "Warum sind Sie Politiker geworden?", "Welche bedeutenden Persönlichkeiten haben Sie im Ausland schon getroffen?", "Welche Vorteile sehen Sie in der EU?", "Was denken Sie über den Brexit?", "Was denken Sie über den Beitritt der Türkei zur EU?", "Was sagen Sie dazu, dass einige europäische Länder keine Flüchtlinge aufnehmen wollen?" und "Wie sehen Sie die aktuelle Lage der EU?" auf den Nägeln. Am kommenden Freitag wird nun Monika Hohlmeier (CSU) ebenfalls der Schule ihren Besuch abstatten und der Klasse 8aM spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag als Europa-Abgeordnete geben.

Seit 2007 findet alljährlich im gesamten Bundesgebiet der EU-Projekttag an Schulen statt. Damals hatte Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne. Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierte den Tag, um junge Menschen für die Europäische Union zu interessieren. Durch Diskussionen mit Politikern will man bei den Schülern Interesse am europäischen Einigungsprozess wecken, das Verständnis für die EU vertiefen und ihnen die europäische Idee nahebringen. Hierfür besuchen Politiker bundesweit Schulen - von der Kanzlerin und den Bundesministern bis hin zu Landes- oder Europa-Parlamentariern.