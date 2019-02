Windheimer Schüler haben Spaß auf Brettern

Das vom Wetterdienst vorhergesagte eintägige Traumwetter sollte sich bewahrheiten, sodass nach ausreichenden Schneefällen kurzum ein Wintersporttag mit tollem Angebot auf die Beine gestellt werden konnte. Mit Schlittschuhlaufen, Rodeln, Wandern, Skilanglauf, Ski- und Snowboardfahren war somit für jedermann etwas dabei.

Hoch im Kurs stand vor allem bei vielen Mädchen die Fahrt nach Sonneberg in die dortige Eishalle. Trotz eingeforderter Helmpflicht zeigten gut 30 Mädchen und drei Jungs Interesse am Schlittschuhlaufen. Groß war auch die Schar derer, die erstmals Skilanglauf ausprobieren wollten. Da die Schule über ein umfassendes Sortiment an hierfür benötigter Ausrüstung verfügt, wagten sich viele in die Loipe, ohne vorher jemals auf solchen Skiern gestanden zu sein. Nach spielerischen Koordinations- und Geschicklichkeitsübungen ging es auf die sonnige Strecke Richtung Hirschfeld. Axel Greser von der Gemeinde Steinbach am Wald präparierte mit dem neuen Loipengerät eigens einen kleinen Rundkurs für Anfänger, während sich die Geübteren auch in der Skating-Technik probieren durften. Mehrere Schüler waren vom Spaß auf den Brettern derart angetan, dass sie sich die Schulausrüstung zum Trainieren ausleihen und mit nach Hause nehmen konnten.

Nicht weniger Spaß hatten die Rodler, Ski- und Snowboardfahrer am Windheimer Skilift. Der Vorsitzende des Windheimer Wintersportvereins, Ingbert Weigelt, und sein Team präparierten den Hang und ermöglichten den Schülern auch die wohlverdiente "Hütteneinkehr" bei Speisen und Getränken.

Einen beachtlichen Fußmarsch legten die vielen Wanderer zurück. Quer durch den Wald ging es über Kehlbach bis nach Ludwigsstadt, wo Schülermutter Sylvia Messer die Meute in ihrer Gaststätte "Am Trogenbach" aufnahm. Nach einer verdienten Pause ging es dann wieder mit dem Bus zurück nach Windheim. Rektorin Andrea Paschold bedankte sich bei ihren Kolleginnen und Kollegen für die Organisation und den reibungslosen Verlauf des Wintersporttages. Nicht wenige äußerten den Wunsch, heuer noch so einen Tag abzuhalten.