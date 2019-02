Willi Rentsch ist tot

Willi Rentsch war von 1978 bis 2002 Kreisrat und von 1990 bis 2002 weiterer stellvertretender Landrat. Von 1974 bis zur Eingemeindung seiner Heimatgemeinde Lauenhain nach Ludwigsstadt war er ehrenamtlicher Bürgermeister. Im Stadtrat von Ludwigsstadt vertrat er eine Wahlperiode lang die Interessen der Lauenhainer Bürger. Weiterhin hat er sich in der Kirche, bei der Waldbauernvereinigung Rennsteig, bei der Jagdgenossenschaft etc. engagiert. Eine Herzensangelegenheit war für ihn der Gesangverein "Liederkranz" und der Lauenhainer Kindergarten. Zudem hatte er sich den Siebenern verschrieben und fungierte 25 Jahre lang als Obmann des BBV, davon 20 Jahre im Kreisverband.

Pionier

Er habe etwas bewegen wollen, begründete er im Herbst 2017 anlässlich seines 80. Geburtstags sein Engagement in Vereinen und Kommunalpolitik. Aufgeschlossen war er auch gegenüber erneuerbarer Energien. Das wurde auch deutlich, als er vor rund 20 Jahren als Pionier für die Nutzung regenerativer Energien im Landkreis in Erscheinung trat.

In der Kreistagssitzung bezeichnete Landrat Klaus Löffler Willi Rentsch als einen Menschen, der im Landkreis Kronach sichtbare Spuren hinterlassen hat. Seine Kameradschaft, seine herzliche Art, sein Rat und seine Freundschaft würden allen fehlen. Als "Siebener" habe er in der Tat Marksteine in der Gemeinschaft, im Landkreis und im Herzen der Menschen gesetzt.

Willi Rentsch hinterlässt seine Ehefrau Heidrun, zwei erwachsene Kinder und drei Enkelkinder.