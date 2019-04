Wiedersehen mit alten Bekannten in Kronach

"Alle wieder an Bord!", so leitete Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein die Pressekonferenz im Kronacher Rathaus ein und sprach vom "frischen Wind, der wieder in die Festspiele" gekommen sei. Genau genommen bläst dieser nun schon seit drei Jahren. Der frischen Brise, mit der der künstlerische Leiter Stefan Haufe und sein Ensemble die Theaterfestspiele beleben, ist es zu verdanken, dass die vergangene Saison das "beste Ergebnis seit langem" erzielt hat. Und so freut sich auch Touristik- und Festspielchefin Kerstin Löw: "Der Thespiskarren ist wieder da!"

Die Proben beginnen am zweiten Mai und irgendwann, da ist Löw optimistisch, werde man nicht mehr über die schwierigen Zeiten der vorvergangenen Jahre sprechen, denn die verblassen angesichts des erfolgreichen Neustarts immer mehr.

Drei Stücke, drei Regisseure, ein Profi-Ensemble aus sechs Schauspielerinnen und Schauspielern und dazu eine Reihe bewährter Laiendarsteller aus Kronach - die Erfolgsgeschichte der Rosenbergfestspiele setzt auch im Neuanfang auf Kontinuität, denn alle Akteure sind alte Bekannte. Einer davon ist Klaus Meile, der freimütig bekennt: "Eigentlich ist es mir fast egal, was ich spiele, denn ich freue mich auf die Kollegen und den Theatersommer in Kronach."

Die Zugkraft des Humors

Bei der Programmauswahl verlässt sich Stefan Haufe weiterhin auf der Zugkraft des Humors. Schon bei seinem Antrittsbesuch in Kronach vor zweieinhalb Jahren habe ihn die Festung animiert, dort den "Hauptmann von Köpenick" zu inszenieren. Preußische Disziplin wird also Einzug halten in die fränkischen Mauern, dazu ertönen exotische Klänge, denn in der Textfassung wird ordentlich berlinert. Regie führt Stefan Haufe selbst, die Ensemblemitglieder dürfen sich in mehreren Rollen beweisen, dies erfordert die Vielzahl der Figuren.

Seit mehr als zweitausend Jahren inspiriert die pikante Dreiecksgeschichte zwischen dem Feldherrn Amphitryon, seiner Gattin Alkmene und dem Göttervater Jupiters Dichter und Autoren. Heinrich von Kleist hat aus dem antiken Stoff die Tragikkomödie "Amphitryon" gemacht, ein Theaterfest für Schauspieler und Zuschauer. Die Regie liegt in den Händen von Axel Weidemann, der sich mit seiner Inszenierung des Dschungelbuchs und als Spessarträuber beim Kronacher Publikum vor zwei Jahren bestens empfohlen hat.

Für die Kinder "König Drosselbart"

Dies gilt auch für Stephanie Kuhlmann, die im letzten Jahr das Kinderstück inszenierte und in der neuen Saison nachlegt mit dem "König Drosselbart". Der Stoff um die Zähmung einer Widerspenstigen ist so zeitlos, dass sich auch ein erwachsenes Publikum angesprochen fühlen dürfte. Michael Haufe baut bereits an den Kulissen, Kostüme werden eigens angefertigt, denn, so Stefan Haufe: "Gerade im Märchen muss man dem jungen Publikum etwas bieten!"

"Never change a winning team" lautet die Devise der Festspielleitung und so gibt es ein fröhliches Wiedersehen mit bekannten Gesichtern: Stefanie Masnik, Klaus Meile, Gregor Nöllen, Tom Ohnerast, Dennis Pfuhl und Susanne Rösch. Lediglich Fabian Quast taucht als neuer Name im Programm auf, aber selbst er feierte sein Debüt in Kronach bereits im letzten Jahr, als er kurzfristig und kurzzeitig für den erkrankten Tom Ohnerast einsprang. Publikumslieblinge aus Kronach werden in kleineren Sprechrollen zu sehen und zu hören sein, wie Ida Engelhardt, Jürgen Malcher und Thomas Hauptmann.

Mitte Juni geht es los

Die Theatersaison startet heuer frühzeitig Mitte Juni und zieht sich bis in den August hinein. Synergieeffekte verspricht sich Kerstin Löw vom Historischen Stadtspektakel. "An diesem Wochenende findet die Samstagsvorstellung früher statt, damit die Leute anschließend das Flair in der Oberen Stadt genießen können."

Die Erreichbarkeit der Festung ist immer wieder ein Thema, aber der Shuttle-Service hat sich bewährt und wird bei den Abendveranstaltungen (außer den Premieren) wieder angeboten. 90 Minuten vor der Vorstellung fährt der Bus ab dem Kaulanger, nach 45 Minuten nur noch ab dem Marktplatz in der Oberen Stadt.

Mehr Informationen: www.rosenbergfestspiele.de