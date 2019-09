Neundorf vor 2 Stunden

Ermittlungen

Wie kam die Lauge in die Flasche? Die Geschichte eines realen fränkischen Bierkrimis

In einer Brauerei in Mitwitz (Landkreis Kronach) spielt sich derzeit eine waschechte Seifenoper ab. Wegen zwei verunreinigten Flaschen musste die große Rückrufaktionen starten. Die Behörden ermitteln, der Besitzer vermutet Sabotage. Ein Kriminalfall in mehren Akten.