Wie ein 500 Jahre alter Altar in Kronach restauriert wird

Ob Gemälde, metallene Werbeschilder, Holzfiguren oder Altäre: Die Kronacher Restauratorin Petra Zenkel-Schirmer kümmert sich darum, alte Kunstgegenstände wieder wie neu wirken zu lassen. "Ich komme in dem Beruf überall hin", erzählt sie. "Auf jeden Dachboden, in jeden Keller. Das ist schon sehr spannend."

Für unser Monatsthema "Kunst und Kultur" haben wir Zenkel-Schirmer, die sich vor 31 Jahren selbstständig machte, in ihrem Atelier in der Oberen Stadt besucht. Ihr jüngstes Projekt: ein 500 Jahre alter neogotischer Seitenaltar, der in der Kehlbacher Marienkirche zu Hause ist. Ein solches Stück komme ihr nicht alle Tage unter, sagt Zenkel-Schirmer.

