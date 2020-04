Wie Alfred Lang die Freiheit über den Wolken genossen hat

Einer, der die von Reinhard Mey besungene Freiheit "über den Wolken" 63 Jahre lang genießen durfte, ist der Flieger Alfred Lang, Mitglied des Aero-Clubs Frankenwald. Er beendete 2018 seine Karriere, die 1955 am Kreuzberg begonnen hatte und genau da auch endete. "Aber ich bin nicht völlig von der Bildfläche verschwunden: An den Wochenenden stehe ich dem Verein weiterhin an der Winde und für die Pflege der Anlagen zur Verfügung", erklärt Lang.

Schaut Alfred Lang zurück, dann schaut er vor allem auf ein Leben in der Luft. Die ersten Erinnerungen des 80-Jährigen drehen sich um den Sommer 1944 und das Frühjahr 1945: "Meine Mutter war im Kinderwagen mit mir auf dem Kreuzberg unterwegs, denn ich wollte unbedingt ,Flieger gucken‘."

Fasziniert von der Fliegerei hatte er mit zwölf Jahren das Glück, dass ihn sein damaliger Lehrer in die Werkstatt des Aero-Clubs an der Nordbrücke im Garten des Kettelerhauses schickte. Der nämlich habe sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, weil ihn sonst "der von der Fliegerei besessene Alfred in den Wahnsinn getrieben hätte".

Ohne Fluglehrer in die Luft

Eine Fügung des Schicksals sei es auch gewesen, dass im Herbst des Jahres 1955 ein Fluglehrgang am Kreuzberg stattfand. Dafür sei extra eine Sondergenehmigung erteilt worden. Und zu diesem Zeitpunkt habe man sich im Verein auch einen Doppelsitzer angeschafft. "Es war ein Flugzeug der Marke Scheibe Bergfalke, der für die Schulung und den Leistungsflug konzipiert wurde", erinnert sich Lang. Etwa 28 000 Deutsche Mark habe der gekostet. "Wir nannten ihn Vagabund, weil wir mit ihm ständig auf Reisen waren."

Doch zurück zum Lehrgang: "Dafür haben sich etwa 15 Jugendliche angemeldet. Als Fluggerät diente uns das Gleitflugzeug SG 38." Und das sei eben kein Doppelsitzer gewesen. "Es hatte weder Instrumente noch Bremskappen oder Funk. Da war dann Feingefühl gefragt und vor allem eine gute Vorbereitung durch den Fluglehrer."

Wie eine Steinschleuder sei das Flugzeug beim Start mittels stabiler Gummiseile in die Luft katapultiert worden. Doch vorher musste man erst "Trockenübungen" und ganz viel Theorie über sich ergehen lassen. "Aber das war notwendig. Es lief damals alles etwas anders, als wir es heute kennen", sagt Lang. Er denkt an die Sprünge von einem bis zu zehn Metern auf die Wiese, bei denen man versucht hatte, das Flugzeug in der Waagrechten zu halten. "Und wir mussten üben, mit dem Querruder und dem Höhenruder im Stand auszugleichen."

Übelkeit verschwand plötzlich

Bei der so genannten A-Prüfung habe man dann als Abschluss einen Flug von mindestens 30 Sekunden verlangt. "Ich war 44 Sekunden oben", berichtet er stolz und ist heute noch froh über die Theorie, die sich über etwa acht Wochenenden erstreckt habe.

Aber auch die beste Vorbereitung habe ihn nicht vor der Übelkeit bewahren können. "Die war heftig. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Kotztüten ich jeweils vor der Landung abgeworfen habe. Das ging zehn Jahre so, und ich wollte die Fliegerei schon an den Nagel hängen, als das Gefühl plötzlich wie von selbst verschwunden war." Danach habe er die Flüge erst so richtig genießen können. Flüge, die ihn an guten Tagen bis zu 3000 Meter in die Höhe getragen hatten, wo er mit den Bussarden kreiste oder mit zwei Schwarzstörchen. "Das ist erlebte Freiheit zwischen Himmel und Erde entlang an Wolkenstraßen." Geflogen worden sei anfangs vor allem in Kulmbach, Coburg und Lichtenfels, denn in Kronach galt eine Flugbeschränkung entlang der Grenze. "Aber 1960 hat sich das geändert und wir durften am Kreuzberg fliegen." Heute werde dort mittels einer Hochstartwinde oder im Flugzeugschlepp gestartet, mit viel moderneren und viel leistungsfähigeren Segelflugzeugen.

Beim Segelfliegen komme es aber nicht nur darauf an, das Flugzeug auf Kurs zu halten, vielmehr müsse man ein untrügliches Gespür für die Thermik entwickeln: "Sie lässt ab sechs, halb sieben nach, und zu dieser Zeit muss man sich schon auf dem Heimweg befinden. Man muss immer abschätzen können, wie lange man sich noch in der Luft halten kann."

Nur wenige Außenlandungen

Und die Flüge von Alfred Lang gingen weit, wie er stolz erzählt: "Ich bin bis in die Oberpfalz, nach Schwandorf, Fulda, Eisenach und Eger geflogen." Während der ganzen 63 Jahre Fliegerei habe er nur etwa zehn Außenlandungen absolvieren müssen: "Wenn man aufgrund mangelnder Thermik nicht mehr fliegen kann, muss man auf einem geeigneten Gelände landen und anrufen, damit man mit seinem Flugzeug abgeholt wird." Und das könne man in gut 15 Minuten problemlos zerlegen, versichert der Flugveteran: "Man nimmt beide Flügel ab und verlädt sie zusammen mit dem Rumpf auf einen Anhänger."

Neues einsitziges Leistungssegelflugzeug hat sich bereits bewährt

Der Aero-Club Frankenwald traf sich zu seiner Hauptversammlung. Dabei drehte sich im Bericht des Vorsitzenden Gerhard Steidl der wichtigste Punkt um den Erwerb eines neuen einsitzigen Leistungssegelflugzeugs vom Typ LS 4. Dieses habe man im Frühjahr erworben und damit schon eine Reihe von mehrstündigen Streckenflügen absolviert. Insgesamt sei es schon 26 Stunden in der Luft gesegelt.

Steidl: "Es zeigt sich, dass das Flugzeug sehr harmonische Flugeigenschaften bei hoher Gleitleistung an den Tag legt. Es ist ein wirklicher Zugewinn und kann in der neuen Saison wahrscheinlich noch besser genutzt werden."

Rückblickend verwies Steidl auf zwei Fluglager von Vereinen aus Coesfeld und Esslingen, die sehr gut verlaufen seien. Im kommenden Jahr werde auch wieder regelmäßig zu Aktiventreffen eingeladen.

Neue Regelungen für die Ausbilder

Die anschließenden Berichte der unterschiedlichen Sparten brachten wenig Überraschungen. So war Werkstattleiter Matthias Porzelt dankbar dafür, dass es keine größeren Vorkommnisse gegeben habe. Lediglich beim neuen Flugzeug würden einige Verbesserungsarbeiten notwendig. So werde beispielsweise das Kollisionswarngerät eingebaut und das Seitenruder neu lackiert.

Wilhelm Treuner zeigte sich als Ausbildungsleiter dankbar dafür, dass er wieder von Matthias Gremer und den Fluglehrern aus Coesfeld unterstützt worden sei. "Nun kommen neue Regelungen auf die Ausbilder zu. Da erfolgt die Inkraftsetzung des europäischen Sailplane-Rule-Books." Dieses werde durch neue Segelflugvorschriften zur Ausbildung und Lizenzierung ergänzt.

Geländereferent Alfred Lang ging auch in diesem Jahr auf Wildschweinschäden ein, die an beiden Startstellen entstanden seien: "Diese müssen vor Saisonbeginn ausgebessert werden. Ansonsten ist das Gelände seit letztem Herbst in einem guten Zustand."

Würdigung von Alfred Lang

Festlegen wollte man die Fluggebühren für das neue Flugzeug in der Gebührenordnung. Die Jahresplanung für 2020 zeigte einen vorläufigen Überblick. So ist zum Beispiel der Besuch einer Fluggruppe aus Coesfeld für den 11. bis zum 25. Juli geplant. Außerdem möchte eine kleinere Fluggruppe vom 1. bis zum 16. August aus Agathazell nach Kronach kommen. Und eine Feier anlässlich des 70-jährigen Vereinsbestehens wurde für den 3. Juli ins Auge gefasst.

Höhepunkt der Versammlung war die Würdigung von Alfred Lang. Er wurde mit der silbernen Ehrennadel des Luftsport-Verbandes Bayern ausgezeichnet. Dabei fasste Vorsitzender Gerhard Steidl die Verdienste von Lang zusammen: "Er war 30 Jahre der Fallschirmpacker des Vereins. Von 1998 bis 2008 war er zehn Jahre lang stellvertretender Vorsitzender, und seit 2008 ist er Geländereferent des Vereins. Es ist besonders erfreulich, dass er bereit ist, auch weiterhin im Verein als Startwindenfahrer und Mann für Haus und Hof mitzuhelfen."