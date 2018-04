Werden in Kronach in der Walpurgisnacht die Hexen tanzen?

Während rund um das geschichtsträchtige Gebäude die Kunstwerke von "Kronach leuchtet" erstrahlen, erklingen im Haus die Stimmen der Kronacher Sängerin Stephanie Simon und ihrer Kollegin Katja Woitsch und fügen sich so in das Gesamtkunstwerk ein. Ihr Thema: der Frühling.



Die Natur erwacht zu neuem Leben, die Bäume schlagen aus und die Blumen sprießen. All das spiegelt sich in Liedern und Duetten romantischer Komponisten, wie Fanny Hensel, Robert Schumann oder Franz Schubert, die den Frühling mannigfach vertonten. Doch gerade die Nacht vor dem ersten Mai hat noch eine ganz andere Bedeutung: Seit jeher reiten die Hexen in dieser Nacht auf ihren Besen hinaus auf den Berg.





Hexen und Geisterwesen im Rathaussaal



So werden in der Walpurgisnacht im Historischen Rathaussaal ebenfalls Hexen und Geisterwesen zum Leben erweckt. Sie haben keine bösen Absichten, doch bringt eine Elfe oder ein Hexchen vielleicht das eine oder andere aufkeimende "Frühlingsgefühl" durcheinander?!

Aus der Freude und Lust am gemeinsamen Musizieren entstand das Ensemble "Sopresso", das vom Würzburger Pianisten Bernhard Kuffer begleitet wird.



Die beiden befreundeten Sopranistinnen haben ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik in Würzburg absolviert und arbeiten als Kammermusikensemble im Bereich Kunstlied, Oper und Operette. Der Liederabend "Tanz in den Mai" ist einer von vier Abenden, in denen sich die Sängerinnen und ihr Begleiter dem Zyklus der Jahreszeiten widmen.





Harmonie und Spielfreude



Stephanie Simon und ihre beiden Kollegen waren schon oft in der Heimatstadt der Sängerin zu Gast. Zuletzt im Januar in der Klosterkirche, wo sie mit großem Erfolg den Liederabend "Christrosen und Winterträume" präsentiert haben. Mit dem "Tanz in den Mai" zeigen sie erneut die Harmonie ihrer beiden doch unterschiedlichen Sopranstimmen, die große Ausdruckskraft und ihre Spielfreude.



Der Historische Rathaussaal öffnet um 19 Uhr. Der Eintritt zum Konzert ist frei, doch die Künstler freuen sich über eine Spende am Ende des Abends.