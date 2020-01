"Whatever it takes" waren die drei Worte, mit denen Mario Draghis Rede auf einer Investorenkonferenz im Juli 2012 in die Geschichte einging. Der damalig Präsident der Europäischen Zentralbank versicherte, alles zu tun, um den Euro zu retten. "Seitdem setzt die EZB auf eine Niedrigzinspolitik", sag...