Weihnachtsbäume erstrahlen im Kreis Kronach in allen Farben

Was wäre das Weihnachtsfest ohne all die prächtig geschmückten Christbäume?! Auch im Landkreis Kronach halten die Menschen an diesem Brauch fest. Das beweisen zahlreiche Fotos, die unserer Redaktion nach einem Facebook-Aufruf zugeschickt wurden. Vielen Dank für die tolle Teilnahme! Eine Auswahl der schönsten Bäume präsentieren wir Ihnen auf dieser Seite.

Die Geschichte des christlichen Weihnachtsbaums lässt sich übrigens nicht bis zu ihren Wurzeln zurückverfolgen. Jedoch gab es zuvor offenbar schon in verschiedenen antiken Kulturen über die ganze Welt verstreut Bräuche, wonach Kränze, Zweige oder Bäume als Schmuck zum Jahreswechsel genutzt wurden. Von christlichen Weihnachtsbäumen gibt es laut Wikipedia bereits Erwähnungen aus dem 16. Jahrhundert. Richtig populär wurde der Brauch ab dem 18. Jahrhundert.