Wasserleitungen für Armenien

Armenien im Frühjahr 2018: Die Bevölkerung protestiert gegen Ministerpräsident Sersch Sargsjan und dessen Republikanische Partei. Die Proteste verlaufen friedlich, legen aber Teile des öffentlichen Lebens lahm. Mittendrin: der Österreicher Bernhard Fischer. "Das war eine Generalmobilisierung der Bevölkerung", erinnert er sich. Die Demonstranten hätten damals unter anderem wichtige Kreuzungen und Straßen blockiert.

Fischer ist 2018 im Auftrag des Ingenieurbüros Schneider und Partner, kurz SRP, in Armenien. Die politisch angespannte Situation erlebt er hautnah mit. "Zweimal haben wir gedacht, dass wir in der nächsten Nacht einen Flug nach Hause nehmen müssen", erinnert er sich. Die Deutsche Botschaft habe ihn und seine Kollegen kontaktiert und darüber informiert, wie sie sich im Ernstfall verhalten sollen. "Auch mich als Österreicher hätten sie mit ins Boot genommen", sagt Fischer mit einem Augenzwinkern.

Soweit kommt es nicht. Die Revolution verläuft friedlich. Als der Präsident zurücktritt, feiern die Armenier. Die Bevölkerung geht auf die Straßen und Balkone, klopft auf Kochtöpfe, wie sich Fischer erinnert. "Wir haben uns gedacht: ,Was ist das jetzt für ein Geräusch?‘", erzählt er. "Aber es war dann ziemlich schnell klar, dass das ein Siegeszeichen ist."

In Kronach gegründet

Das Ingenieurbüro SRP, für das Schneider 2018 in Armenien weilte, feierte 2019 sein 50-jähriges Bestehen. Es wurde 1969 im oberfränkischen Kronach gegründet. Seit mittlerweile 35 Jahren unterhält es auch eine Niederlassung im Landkreis Haßberge, in der Stadt Zeil. Zu den Tätigkeitsfeldern zählen unter anderem die Wasser- und Abwasserversorgung sowie der Bau von Straßen und Brücken.

Der erste internationale Auftrag führte Mitarbeiter des Unternehmens 1996 nach Usbekistan. Als Kernregionen haben sich seither der Balkan, der Kaukasus und der Nahe Osten etabliert, wie Frank Ehrlicher, Leiter der internationalen Abteilung bei SRP, erklärt. Darunter viele Regionen mit Konfliktpotenzial, wie etwa Palästina oder der Iran.

Auch in Ländern wie dem Jemen oder Syrien betreut das Unternehmen Bau-Projekte. In beiden Ländern herrscht Krieg. Die Projekte wurden gestoppt. "Wir warten, dass es in Syrien für uns weitergeht", erzählt Ehrlicher. Der lokale Ansprechpartner lebe zurzeit in Ägypten, wolle aber wieder in die Heimat zurückkehren, wenn der Krieg vorbei ist. Man stehe mit ihm nach wie vor in Kontakt, berichtet der Leiter der internationalen Abteilung, die ihren Sitz in Mannheim hat.

Arbeiten für die Bundesrepublik

Grundlage der internationalen Aufträge von SRP sind bilaterale Abkommen, die die Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten schließt. Finanziert werden die Aufträge über Banken, wie etwa die deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder die Weltbank, eine multinationale Entwicklungsbank.

Erhält SRP einen Zuschlag für einen internationalen Auftrag - wie zum Beispiel den Bau eines Wasserversorgungs- und Abwassersystems für die armenischen Provinzen Lori und Armavir - sind die Ingenieure zunächst mit der Planung des Projekts beschäftigt. Dann werden die Arbeiten ausgeschrieben und vergeben. Hier treten "Bauunternehmen aus der ganzen Welt" auf den Plan. SRP betreut und überwacht die Baumaßnahmen. "Jede Phase hat dabei so ihre Tücken", sagt Ehrlicher.

In Armenien war die Planung für das dortige Projekt gerade abgeschlossen als die Revolution begann. "Das politische Umfeld hat sich komplett verändert", sagt Fischer. Für SRP bedeutete das: neue Verantwortlichkeiten, neue Vertragspartner. "Das Risiko, wo was passiert, ist schwer abzuschätzen", sagt Ehrlicher. "In Syrien hat uns der Ausbruch des Kriegs zum Beispiel relativ überrascht."

Trotz der politischen Unwägbarkeiten benötigten die Länder, in denen das fränkische Unternehmen tätig ist, die Unterstützung, sagt Fischer. Großstädte wie etwa Jerewan, die armenische Hauptstadt, oder Tirana, die Hauptstadt Albaniens, hätten keine oder noch nicht in Betrieb befindliche Kläranlagen. Das Abwasser würde dort einfach in die Umwelt entlassen.

"Die Projekte sollen die Situation vor Ort verbessern - zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen beitragen", sagt Ehrlicher. Nachhaltigkeit sei dabei einer der wichtigsten Aspekte, erklärt er. Die einmal gebauten Anlagen sollen auch nach Abschluss des Projekts betrieben und instand gehalten werden. Dazu wird zum einen die technische Ausrüstung benötigt, zum anderen qualifizierte Mitarbeiter.

Projekte motivieren Einheimische

So sind am Ende nicht nur die Anlagen vor Ort, sondern auch geschulte Fachkräfte, die aus der Region stammen. Das Wertvolle seien für die jeweiligen Länder nicht nur die technischen Errungenschaften. Durch die Projekte würden auch viele motiviert, Verantwortung für ihr Land zu übernehmen und zu bleiben. "Wir haben nämlich sehr oft die Situation, dass die Leute eigentlich wegwollen", erklärt Fischer.

Grundsätzlich schickt SRP immer einen Projektleiter aus Deutschland in das jeweilige Auftragsland. Dieser ist dann vor Ort, solange das Projekt dauert. Experten für beispielsweise Elektro-, Maschinen- oder Prozesstechnik reisen je nach Bedarf an. Zudem werden stets lokale Partnerfirmen und Mitarbeiter vor Ort gesucht, wie Ehrlicher erklärt. Verhandlungssprache ist Englisch.

In der Mongolei und in Albanien hat das Unternehmen inzwischen auch eigene Tochterfirmen. Zweigstellen unterhält SRP in Armenien, Albanien, Aserbaidschan und Palästina. "Wichtig ist es dabei, einen loyalen Partner vor Ort zu haben", sagt Ehrlicher.

Projektleiter Fischer ist inzwischen nicht mehr in Armenien, sondern in Albanien im Einsatz. "Ich komme durch die Arbeit in ganz spannende Gegenden, die man als Urlauber vielleicht nicht bereisen würde", sagt er.

Inzwischen begleitet ihn seine Frau zu den "gemeinsamen Abenteuern" im Ausland. Unvorhergesehenes passiert dabei fast immer. "Wir haben uns in Jerevan vor Erdbeben gefürchtet, ereilt haben sie uns in Tirana", sagt er und lacht.

Der Traum jedes Ingenieurs

Was die Ingenieure reizt, ist die Möglichkeit, an großen Infrastrukturprojekten mitzuarbeiten, wie Ehrlicher erzählt. In Deutschland gehe es meist darum, bestehende Anlagen zu verbessern. Ein System in entsprechender Größenordnung komplett neu zu entwerfen, "davon träumt jeder gute Ingenieur".

120

Mitarbeiter arbeiten für SRP in Deutschland. SRP International beschäftigt 30 Mitarbeiter.