Wasser für den nördlichen Frankenwald

Ein neues Fernleitungsnetz für den Norden, das die Wasserversorgung für die nächsten Jahrzehnte sichert: Am Donnerstag wurde die offizielle Fertigstellung und somit der Abschluss von kooperationsbedingten Baumaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung gefeiert.

In den vergangenen drei Jahren waren im nördlichen Landkreis 23 Kilometer an Fernleitungen erneuert worden. Weiterhin wurden vier Hochbehälter gebaut, beziehungsweise ertüchtigt. Rund 17 Millionen Euro wurde in diese Baumaßnahmen investiert, davon gab es sieben Millionen Euro als Förderung vom Freistaat Bayern. Möglich wurde dieses Großprojekt durch eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) und dem Wasserzweckverband Frankenwaldgruppe (FWG)

"Wir bewegen uns im Zeit- und im Kostenrahmen - das Projekt ist gelungen!" freute sich der Vorsitzende der FWG, Jürgen Baumgärtner. Die alten Leitungen stammten zum großen Teil aus den 1950ern und mussten ersetzt werden.

"Wie wichtig eine solidarische Wasserversorgung ist, merkt man, wenn man in die Sitzungsprotokolle der damaligen Zeit schaut", so Baumgärtner. Dort, wo es keine Leitungen gegeben habe, musste das Wasser von den Menschen aus Brunnen geholt werden. Lag eine tote Katze drin, ging manchmal über Tage nichts.

Solidarische Gemeinschaft FWG

Baumgärtner hob die Bedeutung der solidarischen Gemeinschaft der FWG hervor: "Ich hoffe, dass diese in den nächsten Jahren Bestand wird!"

Großer Dank galt daher dem FWO-Vorsitzenden, Heinz Köhler, "ohne den die Kooperation der beiden Verbände nie zustande gekommen wäre!" Damals hat die FWO die Fernleitungen der FWG im Norden sowie die technische Betriebsführung übernommen. Baumgärtner dankte auch der ehemaligen bayerischen Umweltministerin Ulrike Scharf. "Sie hat sich stark für die Fördermaßnahme eingesetzt." Er wies zudem darauf hin, dass die Härtefallregelungen bis zum Jahre 2026 verlängert wurden.

Heinz Köhler erinnerte an die vergangenen drei Jahre, darunter an die Einweihung des Hochbehälters Hesselbach, an den Spatenstich für die Fernleitung der Frankenwaldgruppe im Jahre 2016 und an den Bau der Fernleitung vom Hochbehälter Tschirn nach Effelter, die ausschließlich der FWG zugute komme.

Die FWO habe sich vor einigen Jahren entschlossen, die notleidende FWG mit einem Hilfspaket zu unterstützen. Köhler stellte klar: "Ohne die Initiative der FWO in den Jahren 2011/12 hätte sich die FWG alleine niemals auf diesen Weg machen können." Das Hilfspaket umfasste die Übernahme der nördlichen Transportsysteme der FWG. Diese Fernleitungen wurden durch die FWO finanziert.

Zusammenarbeit wichtig

"Eine funktionierende Wasserversorgung ist echter Luxus", so der Tettauer Bürgermeister Peter Ebertsch. Das werde einem nur bewusst, wenn der Hahn aufgedreht werde und wider Erwarten kein Wasser fließt. Er betonte, dass eine Wasserversorgung auf derart hohem Niveau ohne die Zusammenarbeit vieler Beteiligter nicht möglich sei.

Ein großer Dank galt seitens des Bürgermeisters und auch des Landrats der Firma Rösler mit Johannes und Marietta Rösler, die das Grundstück für den Schacht zur Verfügung gestellt haben.

Anerkennende Worte fand er für Baumgärtner. "Du hast den Vorsitz in einer Situation übernommen, die dramatisch war. Es war nicht fünf vor, sondern schon zehn nach zwölf!" Gemeinsam sei erreicht worden, dass die FWG als Härtefall anerkannt wurde und eine 80-prozente Förderung für die Sanierung der Wasserleitungen und Ortsnetze erhalten habe.

Matthias Schrepferman vom Kronacher Wasserwirtschaftsamt gratulierte der FWO und der FWG zum sanierten Leitungsnetz. Gemeinsam würden nun rund 3000 Haushalte und 10 000 Menschen mit sauberem Wasser versorgt. Er gab sich zuversichtlich: Die FWG habe immer noch einen Investitionsstau von rund 54 Millionen Euro abzuwarten. Zu den bereits geflossenen Unterstützungen werden noch einige Millionen Euro dazu kommen, kündigte er an. Er sprach von einer Summe in Höhe von 27 Millionen Euro. Landrat Klaus Löffler freute sich ebenfalls über den Abschluss der Baumaßnahmen. S

Die kirchliche Weihe der Anlage nahmen abschließend Pfarrerin Rebekka Pöhlmann und Pfarrer Cyriac Chittukalam vor.