Was passiert, wenn der Notruf eintrifft?

"Die Alarmkette geht bei einem Feuerwehr-Notruf immer über die Integrierte Leistelle in Coburg", stellt Pressesprecher Gerhard Anders von der Polizeiinspektion Kronach fest. Das bestätigt der Leiter der ILS, Peter Kunzelmann: "Grundsätzlich läuft in den Bereichen Feuerwehr und Rettungsdienst alles bei uns zusammen." Die ILS kümmert sich bei einer Alarmierung darum, dass alles notwendige Personal und Material an die Einsatzstelle kommt.

Fehlalarme sind selten

Seine Sorge, vielen Fehlalarmen oder gar Spaßanrufen aufzusitzen und dadurch die Helfer für wirkliche Notfälle zu blockieren ist überschaubar: "So groß ist die Fehleinsatz-Häufigkeit nicht." Außerdem prüfe der zuständige Disponent der ILS, ob die eingehenden Notrufe glaubwürdig sind.

