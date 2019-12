Küps vor 1 Stunde

Advent

Was das Christkind den Küpsern wünscht

Am Sonntag (8.12.2019) lud der Markt Küps zu seiner Markt-Weihnacht. Die Besucher erfreuten sich nicht nur am Angebot, sondern erstmals an einem "eigenen" Küpser Christkind.