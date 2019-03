Warum aus der ehemaligen Synagoge in Kronach ein Drucklabor wird

Wie verwandelt man eine Gedenkstätte in eine Werkstatt? Zunächst einmal legt man den empfindlichen Sandsteinboden mit Tüncherfließ aus. Denn wo mit Farbe hantiert wird, sind Flecken unvermeidlich. Noch ein paar Tische, Werkzeuge, Materialien - und schon wird aus der würdevollen Kulturstätte der ehemaligen Synagoge ein quicklebendiges Atelier.

Hobbykünstler jeder Altersstufe werkeln eifrig vor sich hin. "Warum macht man so etwas nicht öfters", fragt sich eine Besucherin. Ein anderer meint, die Zeit verginge wie im Flug. Und man erinnert sich: so vertieft und selbstvergessen hat man zuletzt in der Kindheit gespielt. Damit ist ein Ziel des Abends erreicht, das Andrea Partheymüller-Gerber in ihrer Begrüßung ausgerufen hat: "Sie sollen sich voller Freude an diesen Abend erinnern."

Immaterielles Kulturerbe

Auf die "Spurensuche im Drucklabor" haben die vier Künstlerinnen Eva Maria Brunner, Mirjam Gwosdek, Andrea Partheymüller-Gerber und Alexandra Reiter am "Tag der Druckkunst" eingeladen. Er fand deutschlandweit zum ersten Mal statt. Genau vor einem Jahr nämlich wurde das Druckhandwerk auf die Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Dort landet alles, was vom technologischen Fortschritt überholt ist, aber trotzdem nicht der Vergessenheit anheim fallen soll. Druckerzeugnisse prägen zwar unseren Alltag, aber die alten, oft händischen und mechanischen Methoden werden heute nur noch im künstlerischen Kontext angewendet.

Das Prinzip des Druckens ist denkbar einfach: Farbe wird auf irgendeinen Träger aufgebracht und auf Papier, Stoff oder die Wände gedruckt. Druck wird aber auch mechanisch ausgeübt, etwa wenn Tonwürfel in der Hand zerdrückt werden. Die Künstlerinnen bieten in ihrer zweiwöchigen interaktiven Ausstellung allerhand Möglichkeiten an. Ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht. Wer mitmacht, darf mit einem seiner Werke die Ausstellung schmücken, die auf diese Weise erst entsteht.

Weil die Veranstaltung alle Sinne miteinbezog, gab es zur Eröffnung auch etwas zu hören: Ralf Probst, Percussionkünstler und Musiklehrer am Frankenwaldgymnasium wartete mit zwei Weltaufführungen auf, die er eigens für diesen Abend komponiert hatte und zusammen mit dem Percussionisten Günter Peppel aufführte: "Tetrafonie" ist ein Rhythmusstück für Tetrapak-Kartons, Flaschen und Blechdosen. "The Voice of the Printing Machine" empfindet die Klangkulisse in einer Großdruckerei nach. Von auf- und abschwellendem Getöse, tickendem Zählwerk und dumpfem Klatschen war in der Synagoge nichts zu merken.

Hier ging es ruhig und trotzdem betriebsam zu, mit einigen meditativen Momenten. Eva Maria Brunner arbeitet mit Holz und Rinden. Sie spürt den natürlich vorhandenen Strukturen nach, meißelt Jahresringe oder die Maserungen heraus. Ein Stück Bauholz trägt einen geflügelten Engel in sich, erst der Farbauftrag lässt ihn in Erscheinung treten. Da funktioniert das Arbeiten mit Schablonen anders, denn hier muss sich der Künstler vorher ein paar Gedanken machen, welche Form er herstellen will. Wie Radiergummis fühlen sich die Rohlinge am Kreativtisch von Andrea Partheymüller-Gerber an. Mit kleinen Skalpellen schält man die Motive heraus: zu sehen sind ein Violinschlüssel, Initialien, grafische Muster. Auf diese Stempel rollen die Hobbykünstler die drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau und drucken sie auf weiße Blätter. Durch die individuellen Mischungsverhältnisse entsteht eine schier grenzenlose Farbvielfalt.

Die Tonskulputuren von Alexandra Reiter ähneln Knochen oder Stücken aus der Wirbelsäule. Diese Formen ergeben sich, wenn man den weichen Ton durch die Finger quetscht. Die Arbeit mit dem Material, die forschende Beobachtung, die schöpferische Suche sind die Prozesse, die an diesem Abend ausgelöst werden sollen. "Aus der immateriellen Suche entstehen materielle Werke", erklärt Partheymüller-Gerber.

Großzügiger Farbauftrag

Viel los ist den ganzen Abend bei den Kaltnadelradierungen, die auf die beschichtete Innenseite von Tetrapaks geritzt werden. Der Farbauftrag auf die Druckstücke erfolgt zunächst großzügig, wird dann aber wieder abgewischt, so dass die Konturen in diesem Tiefdruckverfahren sichtbar werden.

Am Ende des Abends hängen einige Werke auf den vorbereiteten Schnüren. Die Künsterlinnen sind mit dem Einstand mehr als zufrieden und freuen sich auf die nächsten Druckworkshops. Zur Finnisage am Freitag, 29. März, werden die Workshop-Ergebnisse präsentiert. Dazwischen kann von Montag bis Freitag (16 bis 18 Uhr) gewerkelt werden. Am Samstag von 11 bis 13 Uhr und am Sonntag von 15 bis 17 Uhr.