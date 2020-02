"Auch wenn die Fußsohlen am Ende brennen und der Muskelkater in den Beinen vorprogrammiert ist - viele, die den Frankenwald-Wandermarathon einmal mitgelaufen sind, kommen immer wieder an den Start", erzählt unser Redakteur Ronald Heck. Er war selbst schon am Start und erinnert sich gerne an dieses E...