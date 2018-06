Wallenfelser Familientag lockt 500 Besucher

Nicht ganz so schwierig



Die intensiven Vorbereitungen der Wallenfelser Ortsgruppe haben sich gelohnt. Bei besten äußeren Bedingungen strömten etwa 500 Besucher zum Familientag am Leutnitztal. Es passte aber auch alles zusammen: ein abwechselungsreiches Programm, gut gelaunte Gäste und Sonnenschein am Himmel.Schon von weitem leuchtete das vier Meter hohe Eingangsportal in den Zirkusfarben rot und weiß. Beim Empfang an der Zirkuskasse durch als Clowns auftretende Mitglieder des Vorbereitungsteams wurde jedes Kind mit seiner Eintrittskarte auf einen Spieleparcours geschickt, der von ihm viel Geschicklichkeit und Können verlangte. So musste auf Dosen oder mit Ringen geworfen werden. Das Balancieren von Besen und das Jonglieren mit Bällen war genau so anspruchsvoll wie drehende Teller auf hölzernen Stecken zu halten. Egal, ob mit hohen Stelzen oder beim Eimerlauf, der abgesteckte Pfad hatte seine Tücken. Ähnliches galt für die Slackline, die zwischen zweimächtigen Bäumen gespannt war.Nicht ganz so schwierig gestaltete sich der Spielbereich für die Mini-Kids. Angepasst an das Alter hatten sie einfachere Aufgaben zu lösen wie das Balancieren mit einem Regenschirm auf einem Brett und dem Ziehen von Seifenblasen. Geschick mussten aber auch sie beim Dosenwurf und beim Angeln von Bällen beweisen. Die Überraschungstüte, die es nach dem Absolvieren aller Stationen gab, war der verdiente Lohn.Während des ganzen Nachmittags standen die jungen Gäste am Schminkzelt Schlange. Mit bunt bemalten Gesichtern tollten sie danach über das weitläufige Areal. Mit enormen Aufwand hatte der Verein eine hundert Quadratmeter große Manege, die wie in einem richtigen Zirkuszelt rot-weiß begrenzt war, geschaffen. Sie war damit der ideale Auftrittsort für die Künstler des Nachmittags. Den Auftakt machten die Einradfahrer des RSV Solidarität Reuth. Wie schwierig es sein kann, auf einem Rad zu fahren, erlebte Bürgermeister Jens Korn , der sich nur mit tatkräftiger Hilfe der Aktiven auf dem Einrad halten konnte. In seinem Grußwort sprach das Stadtoberhaupt von einer tollen Leistung des Frankenwaldvereins, ein solches Highlight den Familien und Kindern zu bieten.Heftig umlagert wurde in der Folge der aus Weismain stammende Zauberer "Markus". Sein ideal auf Kinder zugeschnittenes Mitmachprogramm versetzte die verduzten Kids immer wieder in Staunen und löste mehrfach heftige Lachsalven bei den Zuschauern aus. Groß war die Nachfrage nach den von ihm auf Wunsch gebastelten Luftballontieren. Natürlich durfte in der Zirkuswelt des Familientages auch ein echtes Pony nicht fehlen. Das Mini-Shetlandpony "Teddy" war zusammen mit seinen Besitzern Alisea und Tamara Geuther aus Nurn in die Flößerstadt gekommen. Es brachte Gegenstände wie Bälle herbei, leistete Arbeit am langen Zügel und war auch für lustige Einlagen zu haben. Einen wunderbaren Schlusspunkt setzten zwei junge Damen, die als Duo "acrobatics" auftraten. Elena Wich und Nikita Kossatz boten Körperakrobatik vom Feinsten. Die vielen staunenden Zuschauer durften sich nach großem Applaus sogar über eine Zugabe freuen.Für gute Laune zeigten sich auch die fast 40 ehrenamtlichen Helfer verantwortlich, die sich in die Spiele und zum Wohl aller Gäste im Zirkuscafe einbrachten. Selbst frisch zubereitetes und leckeres Popcorn gab es stilgerecht am Eingang. So einen Ansturm hatte das Areal seit dem Familientag vor zwei Jahren nicht mehr erlebt.Etwas gelassener ging es dafür im Rahmenprogramm zu, denn einige Wanderfreunde nutzten das Angebot von Naturschutzwart Alexander Schlee zu einer geführten Wanderung durch das Leutnitztal.Der als Zirkusdirektor verkleidete Obmann Jürgen Schlee zeigte sich von der Resonanz des Familientages begeistert. Mit dem Thema "Zirkus" habe man in der Auswahl genau richtig gelegen. Den ehrenamtlichen Helfern, aber auch den vielen unterstützenden Firmen und Organisationen dankte der Vorsitzende. Ohne diese wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht durchführbar.