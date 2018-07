Wallenfels sagt Floßfahrt wegen zu wenig Wasser ab

Die Trockenheit hat dazu geführt, dass der Pegel der Wilden Rodach seit Tagen unter der für das Aufstauen notwendigen Marke von 107 liegt. Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit der Flößergemeinschaft getroffen. Das teilte Bürgermeister Jens Korn am Dienstag mit."Wir bedauern es sehr, unsere Floßgäste enttäuschen zu müssen. Betroffen von der Absage sind auch die gastronomischen Betriebe in Wallenfels , die in die Floßprogramme integriert sind," so Jens Korn. Für die Fahrt am kommenden Wochenende lagen 500 Anmeldungen vor, sie sei wäre somit komplett ausgebucht gewesen.Die Absage der Fahrt zeige erneut, wie wichtig die Schaffung eines Staubeckens sei. "Wenn wir die Zukunft der Flößerei sichern wollen, kommen wir um dieses Projekt nicht herum", erklärte Korn. "Auch wenn die letzten Planungen erfolglos waren, halten wir an unserem Ziel fest." Er freue sich, dass Landrat Klaus Löffler seine Unterstützung zugesagt habe.Die Stadt wird einen Ersatztermin am 8. September anbieten. Natürlich können die Gäste auch auf andere Termine ausweichen, sofern diese noch frei sind. Informationen erteilt das Tourismusbüro der Stadt unter Telefon 09262/94521.