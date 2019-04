Wallenfels plant neues Feuerwehrhaus

Der Stadtrat Wallenfels ist - trotz angespannter Haushaltslage - gewillt, ein neues Feuerwehrhaus zu bauen. Der Architekt Dipl. Ing. Gottfried Jagusch-Pezold stellte die weit fortgeschrittenen Planungen in der Stadtratssitzung vor. Der Entwurf sei ein guter Baustein für einen Neubau in der Bahnhofstraße. Das "Woller"-Gelände sei am besten geeignet, es liege außerhalb der Hochwasserzone und sei auch von der Größe her optimal.

Im Außenbereich seien 29 Pkw-Stellplätze für die Wehrleute vorgesehen. Die Halle umfasst fünf Stellplätze für die Feuerwehrfahrzeuge sowie einen modernen Waschplatz. Der Schulungsraum sei für 60 Personen ausgelegt, alle weiteren Ausstattungen nach der geltenden Norm. Bürgermeister Jens Korn (CSU) rechnen mit mindestens zwei Millionen Euro kosten. "Viel Geld, das wir nicht auf der hohen Kante haben, aber die jetzige Feuerwehrunterkunft entspricht in keiner Hinsicht mehr der Norm", so der Bürgermeister.

"Es gibt einen unglaublichen Nachholbedarf bei der Stadtsanierung und der Dorferneuerung, aber wir sind es der Feuerwehr schuldig zu liefern", so Korn weiter. Seit Jahrzehnten verspreche man der Wehr, was zu tun, nunmehr sei es einfach an der Zeit, sagte der Bürgermeister.

Leider gebe es nur einen sehr niedrigen Fördersatz, der nach Stellplätzen bemessen und insgesamt rund 200 000 Euro betragen wird. Zum Zeitplan meinte der Bürgermeister, dass man in diesem Jahr das bestehende Gebäude abreißen und dann im kommenden Jahr mit dem Bau beginnen wird.

Bernd Stöcker (CSU) sprach im Namen der vor zwei Jahren gegründeten Arbeitsgruppe. Man habe etliche Projekte angesehen und versucht, das Beste rauszuholen. Mit der nunmehr vorliegenden Planung könne man den Startschuss geben, war er von der Maßnahme überzeugt. Der Bürgermeister bezeichnete den einstimmigen Beschluss zum Bauantrag als gutes Signal für die Stadt.

Ein Bufdi für das Bildungszentrum

Weiterhin will man eine Stelle für einen Bundesfreiwilligendienst im Bildungszentrum (Biz) schaffen. Jens Korn informierte, dass als Erstes ein entsprechender Antrag gestellt werden muss. Die Schaffung einer derartigen Stelle sei für Schulen grundsätzlich möglich, wenn dies jedoch zum neuen Schuljahr sein soll, muss dies jetzt auf dem Weg gebracht werden. Das Einsatzgebiet des Bufdi ist breit gefächert und kann von pädagogischen Hilfen bis zum praktischen Dienst im Hausmeisterdienst gehen.

Bufdis erhalten in der Regel ein "Taschengeld", dessen Höhe variabel ist, rund 400 Euro sind aber üblich, informierte der Bürgermeister. Schulleiterin Angela Neder meinte, dass hier ein junger Mann sinnvoll eingesetzt werden kann. Bufdis in Schulen sind im Landkreis Kronach keine Neuheit, bisher hat sich für die Schule in Wallenfels jedoch niemand beworben.

Man habe sich deshalb über die Bewerbung gefreut und hätte eine Vielzahl an Aufgaben für den Interessenten. Sie stellte dem Stadtrat eine ganze Liste an möglichen Tätigkeiten vor, welche für die Schule und die Schüler von Vorteil wären. CSU-Fraktionssprecher Bernd Stöcker meinte, man sei voll dabei, es ist auf alle Fälle einen Versuch wert.

Bürgermeister Jens Korn informierte, dass der Antrag auf Nutzungsänderung für die alte Schule in Wolfersgrün genehmigt wurde. Beate Monheim-Geiger vom Planungsbüro Schöttner stellte die Bestandssituation sowie die aktuellen Pläne vor. Die Personenzahl sei für den großen Saal auf 90 Personen begrenzt. Der Anbau werde in einen gewissen Abstand zum Bestandsgebäude errichtet und auch begrünt. Als Kosten nannte sie über 500 000 Euro. Ausgangspunkt war das Ertüchtigen einer Versammlungsstätte, um den rechtlichen Auflagen gerecht zu werden, sagte der Bürgermeister. Bei der ersten Planung sei man von der Schaffung eines zweiten Fluchtweges und der Sanierung des Treppenhauses mit Kosten von 50 000 Euro ausgegangen. Das Amt für ländliche Entwicklung hat dann vorgeschlagen, die Maßnahme im Zuge der einfachen Dorferneuerung mit einer 90-prozentigen Förderung durchzuführen. Jetzt hat man die Chance die Dinge zu erledigen, die einem eher vor die Füße gefallen wären. Das Dach und die Heizung haben etliche Jahre auf dem Buckel, so Jens Korn weiter. Es liege nunmehr eine Planung mit einem realistischen Kostenansatz vor.

Stadtrat Eberhard Braunersreuther (FW) meinte, dass die Sanierung der alten Schule wichtig für Wolfersgrün und deren Vereine sei. Man könne ja auf die bereits ehrenamtlich durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen aufbauen.

Aus dem Stadtrat

Haushalt Die Stadt Wallenfels hat die Verabschiedung des Haushalts verschoben. Kurzfristig habe man die veränderten Konditionen über die Stabilisierungshilfe erhalten. Der Bürgermeister meinte, dass er diesen Schritt ungern tue, aber die Stabilisierungshilfen nicht gefährden will. Der Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss hat unter der Leitung von Günter Blumenröther (CSU) das Investitionsprogramm bereits um 250 000 Euro reduziert. Geschäftsleiter Frank Jakob informierte, dass man die Darlehensaufnahme um weitere 50 000 Euro senken muss. Personell habe man für eine Mutterschaftsvertretung eine interne Umsetzung machen können, was auch zu einer Kosteneinsparung beiträgt. Moderat erhöht werden sollen die Eintrittspreise im Freibad.

Hundesteuer Auf Antrag von Alexander Gold wurde die Satzung für die Erhebung der Hundesteuer geändert. Demnach müssen die Besitzer von Jagdhunden und Bewohner von Einöden nur noch die Hälfte des aktuell festgelegten Steuersatzes zahlen. Der Stadtrat zeigte Verständnis und war der Meinung, dass die Jagd auch im öffentlichen Interesse sei, und folgte deshalb der Mustersatzung, welche eine Steuerermäßigung vorsieht.

Feuerwehr Die Besichtigung der Feuerwehr Neuengrün durch die Kreisbrandinspektion findet am 17. Mai um 19 Uhr statt.