Kronach 23.04.2020

Waldbrand

Waldbrand bei Gifting: Der Grund war Leichtsinn

In einem Waldgebiet von Gifting hat sich am Donnerstagmittag ein Feuer - von einem Hang aufwärts - in einem Waldstück ausgebreitet. Die alarmierten Feuerwehren hatten den Brand zügig unter Kontrolle. Der Verursacher ist bekannt. Grund war unvorsichtiges Verhalten in "Kombination" mit der derzeitigen Trockenheit.