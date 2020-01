Von Kindern, die zu Straftätern werden

Kinder kommen unschuldig zur Welt und sind von Natur aus gut. Umso mehr verstört es die Gesellschaft, wenn Ereignisse wie in Mülheim an der Ruhr auf die erschütterndste Art und Weise diese allgemeine Annahme ins Wanken bringen.

Der Vorschlag der CSU-Landesgruppe, auch Zwölfjährige für solche Verbrechen ins Gefängnis zu stecken, findet großen Anklang in weiten Teilen der Bevölkerung.

Doch würde eine Gesetzesänderung Straftaten wie dieses in Zukunft verhindern? Der Kronacher Strafverteidiger Ulrich Guggemos hält dagegen: "Jugendliche werden in der Strafanstalt nicht besser." Was Experten vom Vorstoß der CSU halten, was das Ergebnis unserer Umfrage zeigt und welche Straftaten Kinder in Kronach begehen, lesen Sie auf infranken.de.