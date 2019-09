Von Baufahrzeugen umzingelt

Die Planungen von Straßenprojekten ziehen sich über mehrere Jahre hin. Unter anderem sind Grundstücksfragen zu klären und die Kosten zu ermitteln, um möglichst ohne Verzögerungen beginnen zu können. Bei solchen Maßnahmen werden in der Regel auch die betroffenen Flurdenkmäler berücksichtigt. Dennoch kann es vorkommen, dass die Planer betroffene Flurdenkmäler wie Martern oder historische Grenzsteine im Gesamtkonzept gelegentlich übersehen. Ansonsten wäre es nicht passiert, dass "plötzlich" eine Marter aus dem Jahr 1703, die sich schon immer an dieser Stelle befand, bereits von Baumaschinen und Fahrzeugen umgeben inmitten der Baustelle stand. So geschehen beim Ausbau der Kreisstraße von Friesen nach Gundelsdorf-Glosberg im Jahre 1986.

Leider hatte man es versäumt, den ehrenamtlichen Kreisheimatpfleger im Vorfeld über die anstehenden Arbeiten zu informieren. Jetzt drängte die Zeit. Um geplanten Straßenbauarbeiten weiterführen zu können, musste deshalb das Flurdenkmal unverzüglich in seine Einzelteile zerlegt, gesichert und abtransportiert werden.

Auf der Suche nach einer Fachfirma wurde man in Kronach fündig: die Steinmetzfirma E. Gehring übernahm den Auftrag und führte die Arbeiten aus. Der Abbau der aus mehreren Teilen bestehenden Marter gestaltete sich sehr schwierig, da die Einzelteile inwendig mit Eisendübeln verbunden waren. Der umsichtigen Arbeit von Steinmetzmeister Günter Gehring war es zu danken, dass beim Abbau keinerlei Beschädigungen entstanden.

Nach dem Abschluss der Baumaßnahmen und der Schaffung eines neuen Fundamentes konnte im Jahr 1987 die Wiederaufstellung des Denkmals erfolgen. Als Standplatz wählte man einen Ort in nächster Nähe des ursprünglichen Platzes abseits des Straßenverkehrs.

In den drei Nischen am Aufsatz befanden sich seit 1905 bemalte Blechtafeln, die im Laufe der Zeit jedoch verrostet und unkenntlich geworden waren, so dass der Kreisheimatpfleger in den 1970er Jahren neue anfertigen und von der Künstlerin Müller-Achilles bemalen ließ. Nachdem das religiöse Denkmal zur Friesener Pfarrkirche St. Georg blickt, wurden Szenen aus der Georgslegende ausgewählt, die sich in den Fresken der Pfarrkirche widerspiegeln.

Bei der Wiederaufstellung 1987 wurden die verzinkten Blechtafeln durch Kupfertafeln ersetzt und von Günter Böhm, Neuses, wiederum mit Szenen aus der Georgslegende bemalt. Als Bekrönung erhielt der Aufsatz ein neues, aus Sandstein gearbeitetes Kreuz, nachdem vom alten Steinkreuz nur noch Fragmente vorhanden waren.

Unter dem Hauptbild mit dem hl. Georg als Drachentöter finden sich in einer Kartusche die Initialen der einstigen Stifter HK und BK und die Jahreszahl 1703. Dazu das Haus- und Floßzeichen der Stifterfamilie, deren Name bislang nicht ermittelt werden konnten. Die Rückseite des Aufsatzes hat der Bildhauer mit einem eingemeißelten Herzen Jesu verziert. 32 Jahre sind mittlerweile seit der letzten Bemalung der Tafeln vergangen, was man auch an den blass gewordenen Bildern sehen kann. Wie schön wäre es, wenn sich jemand bereiterklären und so wie damals der Kreisheimatpfleger und Autor dieser Serie die Bilder erneuern lassen würde.