Vollsperrung der Rodacher Straße

Die Rodacher Straße ist auf Höhe der Baustelle Volkshochschule von Montag, 7. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 11. Oktober, komplett gesperrt.

Grund für die Sperrung ist der Anschluss der Entwässerungskanäle und der Gasversorgung für die Volkshochschule-Baustelle. Im genannten Zeitraum ist die Zufahrt von der Rodacher Straße stadteinwärts zur Kulmbacher Straße und über die Spitalbrücke in die Innenstadt nicht möglich. In die Innenstadt wird vor dem Parkhaus über die Friedhofstraße umgeleitet. Von der Europabrücke, Pfählanger Straße und Kulmbacher Straße kommend, ist die Zufahrt in die Innenstadt über die Spitalbrücke nach wie vor gegeben, jedoch nur für Fahrzeuge bis 18 Tonnen Gesamtgewicht.

Das Landratsamt und die Stadtverwaltung bitten um Verständnis.