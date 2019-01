Volksbegehren "Rettet die Bienen" gestartet

Bis zum 13. Februar können sich Bürger unter Vorlage eines Ausweises in die Listen für das Volksbegehren eintragen. Wer nicht selbst zum Rathaus kommen kann, hat die Möglichkeit, einen Bevollmächtigten einzusetzen. Dazu ist vorab ein sogenannter Eintragungsschein auszufüllen.

In Kronach kann man sich zu folgenden Uhrzeiten im Rathaus eintragen: An den Wochentagen Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr. Am Donnerstag, 7. Februar, von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 20 Uhr sowie an den beiden Freitagen, 1. und 8. Februar, jeweils von 8 bis 12.30 Uhr. Außerdem ist das Rathaus am Samstag, 9. Februar, von 9 bis 11 Uhr für die Eintragung geöffnet, wie die Stadt Kronach mitteilt.

Artenvielfalt erhalten

Ziel des Volksbegehrens ist, dem Artensterben bei Bienen, Vögeln und Schmetterlingen entgegenzuwirken. Dazu sollen unter anderem die ökologische Landwirtschaft ausgebaut und Biotope besser vernetzt werden. Neben zahlreichen Unterstützern gibt es auch Kritik, so zum Beispiel vom Bayerischen Bauernverband. Für ein erfolgreiches Volksbegehren wird die Zustimmung von zehn Prozent der Wahlberechtigten - etwa eine Million Unterschriften - benötigt.