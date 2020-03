"Am Donnerstag ist es so richtig losgegangen", erinnert sich Filialleiterin Karin Kolb vom Kronacher Drogeriemarkt dm. An diesem Tag zog die Aufregung um den Corona-Virus auch im beschaulichen Frankenwald unerwartet große Kreise. Die Zahl der Hamsterkäufe nahm urplötzlich zu. "Am Freitag und Samstag...