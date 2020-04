Kronach vor 20 Stunden

Besuchsverbot

Virtuelle Familientreffen: Senioren im Kreis Kronach sind jetzt online

Manchmal öffnen sich in Zeiten der größten Herausforderungen neue Türen. Die BRK-Seniorenheime in Kronach und Ludwigsstadt hatten eine so einfache wie geniale Idee, damit ihre Bewohner auch weiterhin die Lieben zuhause sehen können.