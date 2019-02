Viele Schwimmbäder im Kreis sind sanierungsbedürftig

Millionen Euro pro Jahr wollen die CSU und die Freien Wähler Kommunen unterstützen, die in nächster Zeit ihre Schwimmbäder sanieren müssen. Das ist im Koalitionsvertrag verankert, so der Wallenfelser Bürgermeister Jens Korn (CSU), der allerdings hinzufügt: "Das ist zu wenig."

Sommer hat Schwimmbäder und Kommunen entlastet

Nicht ansatzweise reicht vermutlich dieses Geld, um alle Bedürfnisse zu befriedigen. Enormer Bedarf besteht nicht nur in Wallenfels, sondern auch in Ludwigsstadt. Vor einer weitaus weitreichenderen Entscheidung steht die Stadt Kronach. Denn auch im Crana Mare ist ein Sanierungsstau entstanden. Selbst ein Neubau steht hierbei im Raum. Wie die Kronacher Politik die Zukunft hinsichtlich des Schwimmbades gestalten will, lesen Sie hier.