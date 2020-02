Viele Kompetenzen: Frauen in die Politik!

Engagierte Frauen aus Politik und Wirtschaft mit ganz unterschiedlichen Lebensmodellen stellten sich am Donnerstagabend bei der Podiumsdiskussion im Stadl des "Cafés Kitsch" den Fragen der Kreisvorsitzenden der Frauen-Union, Sibylle Fugmann. Teilnehmerinnen waren die Unternehmerin Britta Höfer sowie die CSU-Kommunalpolitikerinnen Susanne Daum (Bürgermeisterkandidatin in Teuschnitz und Kreistagskandidatin), Angela Hofmann (Bürgermeisterkandidatin in Kronach und Kreistagskandidatin), Sonja Welsch (Stadtratskandidatin in Kronach), Mirjam Fuchs (Kreistagskandidatin) und Beate Renner (Kreistagskandidatin und Marktgemeinderatskandidatin in Küps).

"Warum fehlt Frauen der letzte Schritt für ein politisches Engagement?", fragte Kreistagskandidatin Fugmann. Während ihre Fähigkeiten im Bereich Kirche oder im Elternbeirat gerne gesehen seien, seien sie in der Politik unterrepräsentiert. Dabei brächten Frauen neben der fachlichen Qualifikation eine Vielzahl weiterer Kompetenzen mit.

"Ich habe mich mit Politik bislang nur am Rande beschäftigt", gestand Britta Höfer. Die Firmenchefin des Steinberger Unternehmens Waltec für den Vertrieb von Glasproduktionsmaschinen ist in einer Männerdomäne zu Hause. Die Frauenquote in ihrem Unternehmen beträgt etwa zehn Prozent; sie ist die einzige Technikerin - eine Situation, die sie von ihrem Maschinenbau-Studium als einzige Frau unter 130 Studierenden bereits kennt.

"Grenzen setzen"

Die seltene Spezies eines Hausmanns hat Susanne Daum. Vom Niederrhein stammend, zog es die Diplom-Sozialpädagogin nach Rappoltengrün, wo sie seit 20 Jahren mit ihrem Mann und nun auch ihren beiden Kindern im Teenager-Alter wohnt. Die Rollenaufteilung habe sich ergeben, als der Arbeitgeber ihres Ehemannes insolvent geworden sei und eine neue Tätigkeit mit viel Außendienst verbunden gewesen wäre. Susanne Daum ist je zur Hälfte als rechtliche Betreuerin im Sozialdienst katholischer Frauen und im Strafvollzug der JVA Kronach beschäftigt. Die Arbeit mit 100 inhaftierten Männern - viele mit Migrationshintergrund und einem "nicht sehr fortschrittlichen Frauenbild" - stelle eine große Herausforderung dar. "Du musst Grenzen setzen", betonte sie. Zur Bürgermeister-Kandidatur habe sie sich nach reiflicher Diskussion mit Mann und Kindern entschieden. Daum: "Ich bin überzeugt davon, dass ich das kann."

In Kronach möchte Angela Hofmann Bürgermeisterin werden, mit dem Antrieb und Ziel, Dinge zu verbessern, Neues zu gestalten, die Stadt schöner, attraktiver und lebenswerter zu machen. Die Zweite Bürgermeisterin studierte nach einer technischen Ausbildung Elektrotechnik und arbeitete als Ingenieurin bei Loewe. "In der Firma herrschte ein offener Umgang miteinander, unabhängig vom Geschlecht", erklärte sie. Diese Transparenz möchte sie auch in die Stadtverwaltung mitnehmen, ebenso wie die ihr von zu Hause (sie wuchs in einem Familienbetrieb auf) mitgegebene Service-Orientierung. Als Zweite Bürgermeisterin habe sie Erfahrung sammeln und in das Amt langsam wachsen können: "Ich traue mir das zu, und ich würde lieber heute als morgen anfangen."

"Große Flexibilität vonnöten"

Beate Renner, der das leckere Tiefenkleiner Eis zu verdanken ist, kam aus der Landwirtschaft. Mittlerweile ist die 43-Jährige Mutter dreier Kinder zwischen neun und 15 Jahren. Der Drei-Generationen-Haushalt (ihre Schwiegereltern wohnen mit unter einem Dach) funktioniere sehr gut. "Ich arbeite in Gleitzeit, auch mal nachts", verriet sie. Große Flexibilität sei vonnöten, da ein Tagesplan mit Kindern auf dem Land nicht funktioniere. In der Politik engagiert sich die Marktgemeinderätin, um etwas zu bewegen: "Wenn man jahrelang nur daheim ist, hat man die Blende. Jetzt gehe ich mit anderen Augen durch die Gemeinde."

Zur Gastronomie kam Sonja Welsch "wie die Jungfrau zum Kind". Eigentlich wollten sie und ihr Mann, damals beide Studenten für Lehramt, nur einem Bekannten auf der Suche nach passenden Gastronomie-Räumen helfen. "Wir haben mit vier Tischen angefangen und wurden immer größer", verdeutlichte Welsch, die nebenbei den Handelsfachwirt machte. Die Arbeitsteilung mit ihrem Mann gehe Hand in Hand. Während er eher die Rolle des Bauleiters und die Expansion vorangetrieben habe, sei sie mehr beim Gast.

Noch relativ neu in der Kreisstadt ist Mirjam Fuchs. Die Lehrerin an der Gottfried-Neukam-Mittelschule verlegte vor drei Jahren auch ihren Lebensmittelpunkt hierher. "Man hat hier alles. Trotzdem ist es klein und überschaubar", schwärmte sie. Nachdem sie sich bereits an ihrem vorherigen Wohnort im Ebensfelder Raum im Gemeinderat engagierte, tritt sie nun in Kronach für den Kreistag an.

Die Personalberaterin Sibylle Fugmann entdeckte ihre Liebe zu ihrem Beruf, als sie als Industriekauffrau in der Personalabteilung eingesetzt war. "Meine Vorgesetzte war eine halbtags tätige Diplom-Volkswirtin und Mutter zweier Kinder. Sie übertrug mir als frisch Ausgebildete große Verantwortung."