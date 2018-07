18-Jährige in Kronach ins Gebüsch gezerrt: Festnahme nach versuchter Vergewaltigung

Festnahme nach versuchter Vergewaltigung in Oberfranken



Die mit Hochdruck geführten Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg nach einem Übergriff auf eine 18-Jährige haben am Freitag zur Festnahme eines Tatverdächtigen geführt. Der Mann aus dem Landkreis Kronach befindet sich derzeit zu kriminalpolizeilichen Maßnahmen bei der Kripo in Coburg. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Coburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.Die junge Frau war am Donnerstag kurz vor 8.15 Uhr im Landesgartenschau-Park im Bereich der Rhodter Straße von einem unbekannten Mann unvermittelt zu Boden gerissen worden. Der Täter versuchte die Frau zu entkleiden und verletzte sie dabei. Eine Anwohnerin wurde auf die Situation aufmerksam, worauf der Unbekannte die Flucht in Richtung der Bundesstraße B173 ergriff.Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann blieben zunächst ohne Ergebnis. Über am Tatort und auf dem Fluchtweg gesicherte Spuren geriet der jetzt festgenommene 35-jährige Deutsche aus dem Landkreis Kronach ins Visier der Ermittler. Am Freitag gegen Mittag gelang es den Kriminalbeamten, den Mann im Landkreis Kronach festzunehmen.Die Staatsanwaltschaft Coburg wird Haftantrag gegen den dringend Tatverdächtigen stellen. Der Mann wird am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.