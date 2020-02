Verstärkung für Praxis in Wallenfels

Die ärztliche Versorgung ist im Oberen Rodachtal, unter anderem auch in Wallenfels, seit Monaten ein brandheißes Thema. Nun hat sich ein neuer Fortschritt ergeben. Wie Bürgermeister Jens Korn (CSU) auf Anfrage feststellt, arbeiten seit Anfang Februar die Ärzte Dian Perera und Felix Machnitzki für das MVZ Stutz und Voit.

"Ich freue mich, dass uns zwei junge und kompetente Kollegen verstärken, die viel Freude an der hausärztlichen Tätigkeit haben", sagt Ulrich Voit. Er sei sehr dankbar, dass Perera auf Vermittlung von Bürgermeister Korn zum Team gestoßen sei. Damit sei es möglich, die Sprechzeiten in Wallenfels spürbar auszuweiten.

Umzug ins Ärztehaus geplant

Nach der Fertigstellung des geplanten Ärztehauses am Marktplatz soll die kommunale Landarztpraxis deshalb dorthin umziehen. Perera stammt aus Sri Lanka. Er studierte in Russland und lebt seit mehreren Jahren in Deutschland, wo er auch die fachärztliche Ausbildung absolvierte. Auf die Werbekampagne der Stadt Wallenfels "Hausarzt gesucht!" hatte er sich bei der Stadtverwaltung gemeldet.

Bei einem ersten Gespräch äußerte er den Wunsch, als Arzt in einem Netzwerk arbeiten zu wollen. "Das passt hervorragend auf das MVZ Stutz und Voit", freute sich Bürgermeister Jens Korn. Der Name Machnitzki ist den Patienten der kommunalen Landarztpraxis bereits bekannt, denn Peter Machnitzki ist bereits seit vielen Jahren als Arzt Teil des Teams. Sein Sohn Felix tritt nun in die Fußstapfen des Vaters. Er hat sein Medizinstudium abgeschlossen und ist nun nach erworbener Approbation in der Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin.

Besonders wichtig im Praxisteam ist Jenny Schmitt. "Durch sie wird unser Team in Wallenfels verankert. Sie ist mit einer medizinischen Zusatzausbildung ermächtigt, in Zusammenarbeit mit den Ärzten eigenständig Hausbesuche zu machen", ergänzt Ulrich Ulrich Voit.