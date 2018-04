Vermutlich löste technischer Defekt Fahrzeugbrände in Küps aus

Am 14. März verwandelte sich der Hof eines Autohändlers in Küps in eine vermeintliche Schneelandschaft. Das konnte der Betrachter nach dem Einsatz zahlreicher Feuerwehrkräfte meinen, denn weißes Löschmittel überdeckte mehrere Fahrzeuge. Diese Autos waren aus damals ungeklärter Ursache in Brand geraten. Inzwischen sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei fortgeschritten.



Feuerwehr im Einsatz

Kurz vor 7 Uhr waren die Einsatzkräfte damals an die Brandstelle gerufen worden. Eine Zeugin hatte die brennenden Fahrzeuge bemerkt und den Notruf gewählt. Ein Wagen war bei diesem Vorfall ausgebrannt, auf drei weitere Fahrzeuge hatten die Flammen übergegriffen. Die Polizei bezifferte den Sachschaden später auf rund 13 000 Euro. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken am Dienstagnachmittag, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei inzwischen zwar noch nicht abgeschlossen, aber recht weit fortgeschritten sind. Nach jetzigem Stand deutet alles auf einen technischen Defekt an einem der Fahrzeuge als Ursache für das Feuer hin. Von diesem Wagen aus hat sich der Brand dann wohl auf die nebenstehenden Wagen ausgebreitet.